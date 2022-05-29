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【港區國安法】陳茂波：地緣政治局勢持續緊張　本港須對各風險做好預案

政治 15:59 2022/05/29

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陳茂波表示，港區國安法為社會創造安全穩定環境，為經濟提供了發展空間。（資料圖片））

財政司司長陳茂波表示，港區國安法為香港社會創造了安全穩定的環境，為經濟提供了發展空間，舉例指，本港的新股集資額，較國安法實施前同一時期，增逾3成。但他提醒，地緣政治局勢持續緊張，香港作為全開放的國際金融中心，須對於各種風險做好不同準備和預案。

陳茂波在網誌中提到，經歷多年外國和外部勢力在港造成的政治折騰和2019年的黑暴，港區國安法從法制上維護國家和香港安全，為香港社會創造安全穩定的環境，為經濟提供發展的空間。他舉例，國安法實施至今，本港的新股集資額超過6,500億港元，較實施前的同一時期增加超過3成；港股平均每日成交額超過1,500億港元，較該法實施前的12個月高出近6成。資產及財富管理業務總值，於2020年底達到34.9萬億港元，較國安法實施前增加2成。

他續指，最近的俄烏衝突，讓人清楚看見美國如何把美元和一些國際金融系統武器化，赤裸地扭曲和干擾國際金融市場的運作，強調安全不單是國家關注的重點，亦是企業必須小心評估的風險。

陳茂波認為，世界正經歷百年未見之大變局，地緣政治局勢持續緊張，香港作為全開放的國際金融中心，須對於各種風險做好不同的準備和預案。呼籲大家須清楚認知：「國家安全是經濟發展的前提、經濟發展是國家安全的保障」這個根本道理。強調要牢固兩點認識：（1）從「總體國家安全觀」來看香港的發展，以「底線思維」做好各種防禦風險的準備和預案。（2）建立起全方位發展意識，以多元、平衡的方式推動經濟發展。

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責任編輯：林曉君

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