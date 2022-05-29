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【酒吧群組】中環蘭桂坊酒吧Zentral多4宗個案　廁所環境樣本檢測不確定

社會 16:47 2022/05/29

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中環酒吧Zentral位於中環德己立街32號加州大廈4-5樓。（資料圖片）

本港疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（29日）下午出席疫情記者會。

中環德己立街酒吧「Zentral」爆疫，當局昨日公布有11名互不相識顧客染疫，源頭未明。其中一人在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職教籃球班，30名學生當中暫6人染疫。

新增4宗個案，累計15宗個案，涉及10男5女，17至29歲，由5月21日11時至22日2時期間到訪酒吧，其中一人聲稱未有入到去酒店，但在門口排隊時有曾經接觸其他顧客。15人已接種疫苗，14人輕微病徵，病發是5月20日至5月26日期間。流行病學調查顯示，15人中3名家人快測陽性，均屬現時本地流行病毒株。

當局昨天去調查，描取25個環境樣本調查，包括吧台、洗手間等，有24個是陰性，但廁所的樣本不確定，酒吧通風系統有待分析。

至於該名籃球教練，30名學生中多一宗個案，快測陽性，5月24日下午參加訓練，共有7宗個案，其餘學生家居檢疫。

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責任編輯：蘇文軒

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