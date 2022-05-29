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【食用安全】男子飲即溶咖啡後勃起4小時　揭含壯陽藥超標10倍可致不舉

食用安全 17:14 2022/05/29

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男子飲即溶咖啡後勃起4小時，經化驗後該咖啡揭壯陽藥成分超標10倍。

飲咖啡也可導致不舉？近日新加坡有男子喝了一款即溶咖啡後，陰莖異常勃起4小時。商家聲稱這款咖啡可助男性改善性功能，振雄風。惟經新加坡衛生科學局化驗後，發現內含一種未經申報的壯陽藥成分，劑量超標逾10倍。若異常勃起，不及時治療，可致不舉。

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陰莖異常勃起4小時

新加坡衛生科學局（HSA）5月26日發公告，呼籲民眾勿購買或食用一款名為「Prime Kopi Pejuang 3 in 1」的即溶咖啡，有指又稱「戰鬥咖啡」。當地有兩名消費者飲用後不適，一人出現身體疼痛、發冷、偏頭痛、下巴周圍繃緊等症狀，隨即被送到醫院急症室接受治療。另一人飲用後，陰莖則異常勃起4小時。HSA指，陰莖異常勃起是嚴重的病，若不及時治療，恐怕導致陰莖組織損傷和永久不舉。

壯陽強效藥超標逾10倍

當局續指，商家聲稱此款咖啡屬於為天然產品，含「優質草本成分」。不過，經測試後證實，「Prime Kopi Pejuang 3 in 1」含有高濃度、未經申報的強效藥成「他達拉非」（tadalafil）。若按產品標籤說明，每日飲用一包，就已超標10倍以上。

HSA指，「他達拉非」是一種用來治療陽痿，只能在醫生處方下服用，不當服用會增加不適症狀，包括可致心臟病、中風、心悸、心律不正、陰莖異常勃起。他達拉非對部份人或構成嚴重健康風險，例如是本身心臟有問題人士。

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這款咖啡一度於多個電子平台發售，包括Shopee（蝦皮）、Lazada、Carousell及facebook。當局已要求相關平把產品下架，並向涉事商家發出警告。HSA呼籲，若飲用後此款咖啡後感不適，因立即停用並求醫。

當局提醒，一旦發現有人繼續銷售或供應摻雜強效藥用成分的產品，若罪名成立，將可能被監禁2年及／或被罰款1萬新加坡幣 （約港幣5.7萬）。

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責任編輯：羅嘉欣

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