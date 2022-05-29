【生涯規劃】首屆「全港青少年技能競賽」涉6項目　盼以競技提升中學生對不同技能興趣

▲ 「2022全港青少年技能競賽」開幕禮昨日舉行。（受訪者提供）

職業訓練局、建造業議會和製衣業訓練局合辦「全港青少年技能競賽」，6個比賽項目涉及數碼化建設、流動應用程式開發等技能，希望讓學生可體驗不同技能的樂趣，有助作出生涯規劃。

「2022全港青少年技能競賽」共設6個比賽項目，包括數碼化建設、時裝科技、平面設計科技、流動應用程式開發、油漆及裝飾，以及餐飲服務；各項比賽分初中及高中組，每組各設冠、亞、季軍奬項，共大來自15間中學、近70名中學生參與。為使參賽者多認識相關比賽的技能和專業知識，大會早前已為參賽同學安排多場線上簡介會及培訓、自學短片、或以小組形式進行實體訓練。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

有關競賽於昨日（28日）舉辦開幕禮，青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁致辭時說，技能訓練對同學的生涯規劃有重大意義，學生如能在中學階段開始認識各種技能，將有助他們的專業發展。數碼化建設、油漆及裝飾兩項比賽昨日舉行，其餘4項賽事將於6月份陸續舉行。油漆及裝飾比賽要求參賽同學於3小時內根據圖紙進行放樣、繪畫及裱貼的工作；作品的線條、圖畫填充質素、角頭整潔度等均在評分之列。

而數碼化建設的比賽題目是「Dream House」，參賽同學之一、來自港九街坊婦女會孫方中書院的中三學生鄭莹表示，她計劃設計心目中的「Dream House」需有高樓底，配以落地大玻璃窗，可一覽戶外庭園美景。鄭莹說，比賽最大挑戰是除室內設計外，亦需運用所學的BIM知識和技巧設計周邊的配套設施，如停車場、園景設計、道路等，她認為，大會早前安排的訓練工作坊，助他掌握基礎技能，希望在比賽中好好發揮。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴