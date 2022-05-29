【群組個案】灣仔女洗碗工屬BA.2.12.1　群組累計27宗感染個案

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（曾耀輝攝）

本港疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（29日）下午出席疫情記者會。

由在中環九如坊蘭桂芳酒店檢疫的一對美國夫婦引發的酒店群組、太古城麥當勞群組，繼而導致出現灣仔有3宗不明變種病毒個案。而麥當勞群組疑於太古德思齊加拿大國際學校學生有關，該校首名發病的學生住太古城鄱陽閣 ，與早前染疫、在5月3日光顧麥當勞的67歲男士住同一大廈，該男子的基因分析是感染BA.2.12.1，在5月22日強檢時發現陽性。即看：【下一頁】

本港今日新增237宗確診個案，當中37宗是輸入個案。歐家榮公布，早前灣仔會展餐廳沒有新增確診個案，而55歲女洗碗工屬BA.2.12.1，群組累計27宗感染個案。

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責任編輯：郭詩詩