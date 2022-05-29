【新冠肺炎】本港今增237宗確診　包括37宗輸入個案【不斷更新】

▲ 本港今增237宗確診。

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（29日）出席記者會，交代疫情最新發展。

今日新增237宗確診，包括108宗核酸陽性、129宗屬快測陽性個案，輸入個案有37宗。

【17:10】

歐家榮說，兩間酒吧當晚有700人次的客人，至於有沒有違法，要由執法部門再評估，衞生防護中心未有結論。

元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學籃球隊至今有7名學生確診，歐家榮說，初步相信爆發與確診的籃球教練有關，要再待全基因分析結果；而由於涉事學生檢測呈陽性後已沒有回校，所以於學校傳播風險較低，認為暫不需要全校停課。

【17:00】

對於世界各地出現多宗猴痘個案，歐家榮指，衞生防護中心正密切注視世界各地情況，上周亦已去信全港醫生，如有發現相關個案，或病人有類似臨床病徵，須向當局呈報。他又說，當局有能力驗到猴痘病毒，亦正提升相關化驗能力，而各方亦進行應變準備。由於有多項檢疫設施，即使本港出現猴痘個案，歐家榮指，當局有能力應對。

【16:50】

港府今微調入境檢疫措施，由5月24日起，入境者抵港後第9天須進行核酸檢測。歐家榮說，相信有助揪出潛伏期較長、或於檢疫酒店染疫的人士。

另外，灣仔會展餐廳沒有新增確診個案，而55歲女洗碗工屬BA.2.12.1，群組累計27宗感染個案。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

李立業表示，屯門醫院康復大樓矯形及創傷科病房有2名護士確診，當局正追查感染源頭，該病房已暫停接收新症，已通知預約探訪的家屬改期。該病房內有21名病人，均已進行病毒測試正等候結果，沒有病人及職員獲列作緊密接觸者。詳情即看：【下一頁】

【16:35】

中環荷李活道1-13號華懋荷里活中心LG層The Iron Fairies出現爆發，涉11宗個案，他們於5月21晚至22凌晨到訪該酒吧。詳情即看：【下一頁】

中環酒吧Zentral新增4宗個案，累計15宗。當局在酒吧內取得的24個環境樣本呈陰性，一個於廁所取的樣本為不確定。另外，元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學籃球隊再多1名學生快測呈陽性。詳情即看：【下一頁】

德思齊加拿大國際學校沒有新增個案，群組維持4名學生1名教職員確診。

【16:30】

歐家榮指，過去1周共錄104宗學校呈報的個案，其中有2間學校出現爆發；每天平均有78.5萬學生進行快測，陽性比率為0.011%。而進行快測的教師有78.5萬人，陽性比率約0.016%，他形容水平平穩。

昨日沒有新增死亡個案。確診個案中，有37宗屬輸入個案，分別來自美國、新加坡、英國、澳洲等多個地方，其中2人於第12日的樣本呈陽性，歐家榮指，由於兩人CT值高，相信屬復陽個案。

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記者：黃悅晴