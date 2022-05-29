【酒吧爆疫】中環酒吧The Iron Fairies爆疫11人確診　客人曾除口罩周圍走及跳舞

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（29日）下午出席疫情記者會。

本港今日新增237宗確診個案，當中37宗是輸入個案。歐家榮說，中環再有酒吧爆疫，涉及荷李活道1-13號華懋荷里活中心LG層「The Iron Fairies」，共11宗個案。當局昨日已將有關地點納入強檢公告。

11名患者均於5月21日晚上9時至22日凌晨2時光顧，涉及1男10女，年齡為24至39歲，全部都有打針，當中9人出現病徵，5月23日至26日病發，最先的個案基因分析是本地流行的病毒株。歐家榮補充指，當晚的客人多數飲酒及傾計，會除口罩周圍走、跳舞，有人與人之間的接觸。

至於中環蘭桂坊的酒吧「Zentral」再多4宗確診個案，累計15宗確診。(即看：【下一頁】) 歐家榮指暫沒發現兩間酒吧有關連，並沒發現有患者當晚曾分別到過兩間酒吧，初步相信是在不同地方發生不同的爆發，已要求酒吧提供疫苗通行證紀錄，料每間酒吧該時段均有700人次。

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責任編輯：郭詩詩