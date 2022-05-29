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【3區污水陽性】當局派24萬快測包　涉觀塘富麗花園、葵青浩景臺等

社會 16:39 2022/05/29

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當局派24萬快測包，涉觀塘富麗花園、葵青浩景臺等。（資料圖片）

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速抗原測試包的屋苑包括：

  • 觀塘區 — 裕民中心、凱德大廈、富麗花園、麗裕大廈、寶恩大廈、寶峯大廈、冠天閣、裕民大廈；雲漢街及瑞和街附近一帶住宅；通明街附近一帶住宅
  • 葵青區 — 荔景邨、浩景臺、賢麗苑及長安邨
  • 東區 — 東熹苑、興東邨、東欣苑、欣景花園、東霖苑；大石街及成安街附近一帶住宅

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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