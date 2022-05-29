【聲生不息】張智霖王源合唱《歲月如歌》有驚喜　炎明熹復古造型被封「百變小Gigi」

▲ 張智霖拍住王源合唱《歲月如歌》有驚喜。

TVB與芒果TV合力製作的節目《聲生不息》，今晚（5月29日）播出的一集，主題為「港樂與我的『城市人生』上半場」，克勤及千嬅隊將自行組成一男一女組合進行PK對唱，演出陣容及自選合作演唱歌曲如下：林曉峰、劉惜君《現代愛情故事》、炎明熹、魔動閃霸《我鍾意》、毛不易、單依純《分分鐘需要你》、林子祥、葉蒨文《敢愛敢恨》、馬賽克樂隊、安崎《Cha Cha Cha》、李克勤、周筆暢《紅綠燈》、李健、楊千嬅《風起似水流年》（《風再起時》＋《似水流年》）、李玟、曾比特《Monica》。

【聲生不息】重唱梅艷芳張國榮名曲 楊千嬅復古風造型登場

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張智霖樣貌+聲線均「凍齡」

今集張智霖（Chilam）及內地男團TFBOYS成員王源驚喜加盟，二人打頭陣獻唱無綫經典劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》後，即以「特邀隊員」身份加入克勤隊及千嬅隊。

現年50歲的Chilam，與21歲的王源站在一起未有半點顯老，且連聲線也是「凍齡」，既磁性亦充滿感情；王源則因廣東話發音標準備受讚賞，二人演出為節目展開了完美序幕。

《聲生不息》延長至兩小時 炎明熹與魔動閃霸合唱《愛你》

除了特邀隊員，本輪另一新意思是八組合作歌手將因應現場投票結果逐輪分勝負、爭奪該輪期待值，獲得最多期待值的隊伍獲勝之餘，還能同時獲取特邀嘉賓的期待值。為了增加變數及刺激感，大會增設「翻倍卡」供每隊在最有信心的回合使用，結果克勤用在阿Lam身上，千嬅則將重任交予曾比特（Mike）。

難得與老友聚首，林曉峰特意選了Chilam經典歌曲《現代愛情故事》與劉惜君合唱，並笑指二人才是「原唱」，「氣得」Chilam O晒嘴兼大叫：「大膽」，及後劉惜君笑著更正：「我們只是《聲生不息》的原唱」，Chilam才回復「滿意」，相當搞笑。

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炎明熹造型吸睛

是集最有新鮮感組合，非炎明熹（Gigi）與魔動閃霸莫屬。向來予人感覺低調撲實的Gigi，以超吸睛鮮艷懷舊Look登場，在台上又唱又跳之餘，還做出大量古靈精怪表情及動作，並孖住魔動閃霸上演搞笑「情景劇」，成功炒熱氣氛。

Gigi演唱完畢後，未知是否太緊張，竟火星人上身、無厘頭Tone指與魔動閃霸合作「非常開心」；後台的葉蒨文（莎莉）、千嬅、周筆暢等即被Gigi逗到笑不攏嘴，並大讚Gigi可愛。

對於Gigi新造型，炎粉們普遍受落，並留言讚Gigi可塑性高：「百變小Gigi」、「好適合她的年紀」、「青春無敵」。是次最動聽之選則為周筆暢與克勤，首度合作的二人以超靚聲演繹《紅綠燈》，配以現場華麗的投射畫面，極盡觀感及視聽之娛，後台的歌手聽完二人獻唱後均深受感染，林曉峰更直指是「教科書」級別示範。