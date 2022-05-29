【市區重建】市建局斥150億元重建九龍城衙前圍道一帶　首度試行「小區規劃復修」模式

▲ 市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

市區重建局行政總監韋志成今日（29日）發表網誌表示，市建局將預留逾150億元，在未來10年，九龍城「龍城」區衙前圍道／賈炳達道推行首個「融合策略」市區更新項目。

韋志成指，市建局會在龍城區將首度試行「小區規劃復修」模式，為南角道至打鼓嶺道一帶不同樓齡、不同樓宇狀況的樓宇，從驗樓、公用地方維修和外牆飾面更新，以至日後的預防性保養安排等，提出全面而針對性的解決方案，提升這一帶樓宇狀況的保養、延長樓宇壽命。

根據市建局進行的樓宇狀況初步調查，研究範圍內約有40幢私人樓宇，超過一半的樓齡已屆40歲，需要進行驗樓和維修。為此，市建局除會為有關樓宇業主提供適度的財政資助和技術支援，協助業主為樓宇公用部分進行檢驗及修葺工程，包括修補老化破損的大廈結構和外牆、更換和提升消防安全、排水和電力裝置等；更會為業主提供外牆設計，鼓勵業主為外牆飾面進行更新，以配合周邊街道改善及打鼓嶺道公園活化工程，建立小區的獨特形象。

至於一些近年剛完成復修或未有即時復修需要的樓宇，例如近幾年才建成的單幢式宅項目，當局留意到這些樓宇已成立業主組織和聘請管理公司，負責大廈維修和保養，然而，這些大廈或許欠缺針對大廈的全面預防性保養計劃。因此，市建局將向這類樓宇推廣預防性維修的各項措施，例如協助業主制定定期保養計劃，詳細列出大廈未來5至10年有需要進行的檢查及維修工程項目、所涉及的工程費用估算等，讓業主為日後的維修作好計劃及財政儲備。

韋志成續稱，當局鼓勵現有樓宇的業主設立維修儲備基金，為維修及改善工程未雨綢繆，其中一個研究方向，是提供財政誘因，包括在業主為維修儲備基金作供款的初期，由市建局提供額外的基金存款利息，增加業主為樓宇保養儲錢的積極性。

研究範圍內亦有接近30幢年長而未有物業管理公司管理的「單幢式樓宇」，每幢的單位數目只有十多伙，即使每戶業主每月願意負擔數百元管理費，加起來亦只得數千元，不足夠支付保安、清潔、保養等日常管理支出和管理公司的行政成本。

針對這個情況，市建局已聯絡專責物業管理的專業組織，研究如何能應用「聯廈聯管」的概念及科技以控制成本，例如應用5G網絡，將閉路電視、大閘門鎖和對講機系統連結至雲端平台方便作遠程監控，以減省管理員長駐大廈的需要，促成各「單幢式樓宇」業主，共同聘用一間物業管理公司，實行「聯合式」管理，共同分擔固定成本，令樓宇管理達至規模經濟效益及較具靈活性。

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責任編輯：黃穎津