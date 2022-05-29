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【第五波疫情】屯門醫院2護士染疫　預約探訪家屬需改期

社會 17:18 2022/05/29

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（曾耀輝攝）

本港疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（29日）下午出席疫情記者會。

李立業表示，屯門醫院康復大樓矯形及創傷科病房有2名護士確診，均於康復大樓11B工作，初步了解他們沒有任何接觸或一同進食, 昨天及今天的檢測結果呈陽性, CT值低於20，當局正追查感染源頭。

該病房已暫停接收新症，已通知預約探訪的家屬改期。該病房內有21名病人，已安排職員及病人進行病毒測試，正等候檢測結果，現時沒有病人及職員被列作緊密接觸者。

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記者：盧佩琳

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醫生 衞生署 衞生防護中心 傳染病

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