【檢疫安排】入境人士抵港後第9天須核酸檢測　歐家榮：助揪出潛伏期較長個案

▲ 港府今日微調入境人士檢測安排。（資料圖片）

本港近日疫情回穩，港府今日（29日）公布微調入境人士檢測安排，入境者抵港後第9天須強制檢測、登機前只須出示預定起飛時間前48小時內由化驗所或醫療機構採樣進行的PCR核酸檢測陰性結果證明，無須出示該化驗所或醫療機構獲ISO 15189認證。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，抵港人士於第9天須到社區檢測中心進行核酸檢測，相信有助盡早揪出潛伏期較長、或於檢疫酒店染疫的人士。

對於抵港人士不用出示化驗所或醫務所的ISO 15189認證，被問到會否擔心增加輸入風險，歐家榮稱，登機前進行核酸測試只是避免確診人士來港的其中一個方法，他們抵港亦要再做核酸檢測，如發現陽性同樣會獲安排接受隔離，相信不會構成增加輸入風險。歐家榮說，希望新措施可便利來港人士。

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記者：黃悅晴