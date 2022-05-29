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陳茂波自言為食　以烹飪鼓勵中學生條條大路通羅馬

政治 18:12 2022/05/29

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陳茂波曾化身廚師拍攝宣傳片，呼籲市民為財政預算案提供意見。（宣傳片截圖）

財政司司長陳茂波過去為宣傳財政預算案、電子消費券時，都曾粉墨登場拍攝宣傳片，扮過廚師、收銀員等，多個角色都離不開食物。他今日出席培僑中學畢業禮上，更以烹飪鼓勵畢業生，盡顯「為食」一面。

應屆文憑試考生仍然在等待放榜成績，前路充滿未知數。陳茂波都稱，畢業生難免心裡比較忐忑，因為未知繼續升學抑或進入社會工作，但認為未來可變充滿期待，不論升學還是工作，都可以將的興趣與潛能全力發揮。

他更在坦言為食，他人說「條條大路通羅馬」，他就會說「煎炒蒸炸燘燉焗」，前路就如烹飪一樣，只要努力嘗試好好的下廚，任何烹調方式都有好吃之處。

陳茂波今日出席培僑中學畢業禮，以「煎炒蒸炸燘燉焗」鼓勵學生。

陳茂波又提到，過去兩年疫情一再來襲，應屆畢業生在此情況下完成文憑試，是值得為自己、父母及學校給「Like」，而在艱苦中的磨練，往往是最珍貴的成長回憶。

他又以70年代電影《大白鯊》為例，稱導演在拍攝中途遇困難，電影險「爛尾」，但將電影重新定位後，卻叫好又叫座，說明人生不一定如意，未來充滿變數，但肯努力、敢變通，總會闖出你的一片天。

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撰文 : 傅流螢

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畢業 培僑中學 陳茂波 中學 財政司

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