【港府換屆】陳智思：下屆政府要有新思維　促改善信息發放途徑

▲ 行政會議召集人陳智思。（資料圖片）

港府換屆在即，行政會議召集人陳智思表示，相信候任特首李家超的首要工作，是忙於物色主要官員，而非行政會議非官守議員，陳智思認為，較難覓得全職官員，因對方要犧牲之前的工作，但行會非官守議員並全職，不難找，估計李家超會在完成組班工作後才考慮。

陳智思今在電台節目上表示，自己服務過4屆特首，在行會工作約13年。被問到會否繼續留任行會時，陳智思稱，行會若有新人加入，讓社會看到新氣象是好事。

陳智思續指，過去兩、三年，香港在經濟等多方面受重創，其他地區和國家陸續開放入境措施，惟香港仍受疫情影響，措施較保守，疫情及通關等重要議題仍未處理，加上2019年反修例事件後，香港的聲譽受損，認爲下屆政府不能再用傳統思維處理問題，不能得過且過。「我知道有官員存在（其他地區和國家）有排都未追到我哋的心態，我想我們不可以再有這種思維了。」

陳智思指出，本港在經濟上面對周邊地方的競爭，認爲應發展非傳統經濟領域，包括文化產業，舉例指，西九文化博物館M+開幕以來，吸引大批市民參觀，證明社會有新需要，又相信提升香港生活環境，有助吸引人才回流。

陳智思相信，東盟國家會繼續與中國及香港保持良好關係，估計礙於西方壓力選邊站，認為香港能發揮服務的中介角色，協助其他國家利用香港，作爲進入大灣區發展的平台。

他又提醒，下屆政府要加強發放政策信息的途徑，確保市民大眾接收到，「我留到政府有時出的新聞稿，是從律師角度寫出來的，完全沒錯，但我自己看得......我想下屆政府要想一想，如何將將信息簡單化，如果在30秒內，不能吸引市民大眾看下去，他看了三兩行，已經沒興趣了。」

陳智思在節目後表示，不能禁止市民透過社交媒體獲取信息，當局唯一可以做的，是更主動和加強信息傳遞，不要靠無法吸引一般市民看的傳統新聞稿。

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責任編輯：林曉君