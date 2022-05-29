【遇溺意外】港大研發人工智能溺水偵測系統　實時拯救遇溺者

▲ 香港大學研發人工智能溺水偵測系統，實時偵測泳池狀況。（霍偉棟提供）

昨（28日）有2名7歲女童在西九龍君臨天下私人屋苑會所泳池內遇溺，其中一名女童送院後不治。香港大學研發人工智能溺水偵測系統，可實時偵測泳池狀況。

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香港大學運動人工智能實驗室於2020年獲創新及科技局資助400萬元研發人工智能溺水偵測系統，利用人工智能技術偵測容偵測泳手的位置和姿勢，配合安裝在天花和水內的鏡頭，監控水面和水底的溺水情況。透過分析鏡頭所攝的視頻影像、游泳者的動作和人體骨架，計算游泳者溺水的概率。

當泳手出現垂直下沉等非正常游泳動作時，系統會即時發出黃色警號，若溺水情況持續，就會響起紅色警號，救生員的平板裝置會顯示遇溺者的位置，讓救生員可以及早拯救遇溺者。原始影像經系統處理後，只用骨架數據作分析，保障游泳者的私隱。

香港大學電機電子工程系運動人工智能實驗室總監霍偉棟指，由於救生員只能注視泳池的表面，未能留意水底的情況，系統有助救生員實時監察泳池的水下狀況，提高救人效率。

霍偉棟透露，鏡頭的多少需根據泳池的深度與高度決定，一個泳池所需的安裝費用大概是幾十萬，具體價格視乎泳池大小而定，並由泳池擁有人或管理人負責保養。

目前只有2間中小學安裝系統，未發生遇溺事件；公眾泳池因疫情關係，至今未安裝系統。霍偉棟指出，有必要安裝偵測系統，避免悲劇再次發生。

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記者：盧佩琳