【我們的藍調時光】韓劇首位唐氏綜合演員催淚演出　現實中是畫家繪人像畫逾4000張

▲ 韓劇《我們的藍調時光》請來首位唐氏綜合演員催淚演出。

現正熱播中的韓劇《我們的藍調時光》中，邀請了韓劇史上首位唐氏綜合症演員演出，引發關注。該名31歲演員鄭恩惠在劇中飾演韓志旼孖生姐姐「英希」，與韓志旼飾演的「英玉」有緊密互動，隨著劇情發展更有感人場面出現。而現實中鄭恩惠是一名畫家，不僅會在網上分享畫畫心得，所繪製的人像畫更超過4,000張。

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由李炳憲、申敏兒、金宇彬、韓志旼等主演的《我們的藍調時光》演出陣容強盛，第14集的劇情中，交代了韓志旼飾演的「英玉」的身世背景。父母雙亡的英玉與姐姐「英希」相依為命，而英希是一名唐氏綜合症人士。預告片中，英希對妹妹哭著大喊：「壞女人！妳拋棄我了對吧？」而英玉哽咽稱：「英希都知道，她都記得。」場面催淚感人。

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飾演英希一角的演員是今年31歲的鄭恩惠，本身是畫家的她繪畫已有8年，擅長畫人像畫，畫作超過4,000張。她也有經營自己的YouTube頻道，分享畫畫心得及日常點滴。

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除了今次在《我們的藍調時光》演出，鄭恩惠也曾參演過電影《五個視線》、《姐姐要理解》，是次在首度在電視熒幕演出。此外，以她的故事為主題的紀錄片《你的臉龐》也將在6月23日上映，活躍幕前。

何謂唐氏綜合症

據香港唐氏綜合症協會資料，一般人而言，每個細胞中有四十六條染色體，每條染色體包含各種遺傳基因，如長相、智力和皮膚顏色等。染色體出現問題，就會有機會是唐氏綜合症。據世界各地統計，平均每600個嬰孩中，會有一個是唐氏綜合症人士出生。

唐氏綜合症人士生長速度較慢，不論在肌能、認知和語言等各方面，均需要多些時間適應及訓練。他們大部份是輕度及中度的弱智人士，他們學習比較慢一點，仍會到達終點。經過學習後，他們也能照顧自己、發展潛能、與人溝通、外出工作，過著與普通人一樣的生活。

社交方面，在智力和言語表達的影響下，對他們在社交上的發展，也會造成部份障礙；但同樣只要給予他們與人接觸和交往的機會，從日常環境中，學習與人相處的技巧，加上他們率直樂天的性格，社交絕非他們面對的難題。

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責任編輯：羅嘉欣