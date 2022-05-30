【校園欺凌】教大創作桌上遊戲推動反欺凌　助學生換位思考

▲ 教大自創桌上遊戲，盼讓學生明白「欺凌」的界線，反思自己的行為。（教大提供）

校園欺凌不只限於暴力行為，過火的玩笑話亦會造成他人心靈上極大傷害。香港教育大學蕊展計劃團隊創作桌上遊戲「同理一班」，到校推動反欺凌訊息；讓初中學生透過遊戲過程經歷欺凌場景，再透過不同回應方式獲相應分數，團隊盼讓學生學會換位思考，明白開玩笑與欺凌只是一綫之差。

教大設計的桌上遊戲「同理一班」可供6至8人遊玩，玩家需代入不同角色，包括欺凌者、受害者、旁觀者，各自有着不同的性格及背景。遊戲過程中，玩家會目擊5件欺凌事件，包括取笑別人的能力或外表、在朋友圈中發放謠言、故意排擠及在網上發放令同學尷尬的資訊等。 玩家可選擇回應方法，例如幫助受害者、聯手取笑別人，或是袖手旁觀等，不同的回應方式均會影響其個人及團體分數，計分項目包括快樂、尊重、同理心、善良及團結程度等。

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教大蕊展計劃助理計劃經理馬志輝說，日常生活中，欺凌事件很容易就發生，加上網絡世界發達，有時候網上改圖、將他人的樣貌惡意製成貼圖，都可構成欺凌︰

「有時候你講一句說話覺得好好笑，諗住玩下啫，但原來對其他人會造成好大嘅傷害。」

他說，相信「欺凌者」很多時候不是故意去作欺凌行為，可能只是一時發洩，但卻錯誤判斷一句說帶來的影響，「唔好諗住人哋係唔玩得、係小器。」馬志輝指出，遊戲中的欺凌場景取材自真實經歷，希望透過有趣的互動方式，讓學生明白，每個行為都會對自身、身邊的人造成影響，

開玩笑同欺凌只係一綫之差，希望學生每個行為前諗下，咁樣做會唔會係過火呢？想玩之餘，都要留意下人哋嘅感受。

蕊展計劃團隊由去年9月開始到校與初中學生玩該桌上遊戲，至今已提供7次服務，目標是在明年8月前共到訪至少17間中學。馬志輝說，遊戲後的問卷調查顯示，逾8成參與同學認為可增加對欺凌的認識；逾9成同學表示日後會更留意與人相處時的行為。他透露，團隊將於遊戲內加入更多欺凌場景，下學年更會推出微電影教材，剖析被欺凌的角色、欺凌者及旁觀者的感受。

到校活動了解自閉童難處

教大蕊展計劃主要為患自閉症譜系障礙的學童提供服務。計劃自去年11月起，到訪各區中學，為初中生、家長及教師提供到校外展活動，讓更多人了解患自閉症學童的難處，於日常生活中多一份體諒。馬志輝指出，自閉症學童普遍社交能力較弱，又因感官敏銳，對聲音及強光反應會較大，同時他們的記憶力、邏輯性亦較強。他認為，一般學生對自閉症學童了解不深，日常生活中易造成很多誤會，因此希望透過讓他們切身處地了解自閉症學童的處境，增強同理心，並減少歧視的情況。

其中團隊推行半天體驗活動，設超過10個攤位遊戲，讓學生體驗自閉症同學的經歷及困難。馬志輝舉例，自閉症學童對聲音很敏感，因此攤位遊戲會讓學生聽着嘈雜的聲音邊工作。另外，團隊亦為教師及家長提供「從認識到共融」講座，讓他們更明白自閉症學童的內心世界、如何溝通，亦協助教師引導學生尊重和包容個別差異，建立和而不同的共融校園。

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記者：黃悅晴