【謀殺案】情侶旺角賭檔被斬案4人被控謀殺　明於九龍城裁判法院提堂

▲ 案件將於九龍城裁判法院提堂。（資料圖片）

一對情侶於本月27日於旺角一個賭檔遭多人襲擊，男子有多處刀傷，送院後證實死亡。警方今（29日）表示，暫控4人一項謀殺罪，另控一名男子一項串謀意圖傷人罪，案件將於明日（30日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方昨指，案中的傷者及死者在砵蘭街299號一個疑似賭博場所，與兇徒有金錢爭執，涉及10萬元左右，超過10人向兩人施襲，當中6人已被拘捕。詳情即看：【下一頁】

警方指，暫控4名年齡介乎20至37歲人士合共一項謀殺罪，涉3男1女，並暫控另外一名30歲男子一項串謀意圖傷人罪。另外，警方就此案早前已拘捕另外一名34歲女子，涉嫌協助罪犯。她已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

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責任編輯：黃悅晴