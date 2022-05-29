【強制檢測】40個處所納強檢 涉太古城、沙田翠湖花園、半山加冕臺等【附名單】
社會 21:50 2022/05/29
政府今（29日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受核酸檢測。按此即看強制檢測公告詳情。
任何人於指明期間及時段到訪指明地點，須於5月30日或31日檢測，指明地點如下：
- 半山區加冕臺1號No. 1加冕臺
- 銅鑼灣勵德邨勵潔樓
- 灣仔活道42號華都樓
- 堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣B座
- 柴灣樂軒臺3座
- 柴灣小西灣邨瑞福樓
- 鴨脷洲鴨脷洲中心A座
- 鰂魚涌太古城太湖閣
- 鰂魚涌太古城富天閣
- 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
- 香港仔石排灣邨碧月樓
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 馬鞍山錦泰苑錦晶閣
- 馬鞍山新港城4期L座
- 沙田綠怡雅苑2座
- 沙田翠湖花園B座
- 沙田翠湖花園E座
- 大圍名城3期3座
- 將軍澳富康花園10座
- 將軍澳英明苑明安閣
- 將軍澳厚德邨德安樓
- 大埔頌雅苑頌真閣
- 油塘油美苑瀅美閣
- 藍田德田邨德瑞樓
- 觀塘安泰邨錦泰樓
- 慈雲山慈正邨正遠樓
- 黃大仙黃大仙下邨龍吉樓
- 九龍城啟晴邨賞晴樓
- 九龍城太子道西398號御．太子
- 旺角山東街 59-65 號百祥大廈
- 紅磡海逸豪園11座
- 葵涌新葵芳花園B座
- 葵涌葵賢苑葵謙閣
- 青衣青泰苑寶泰閣
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓
- 長沙灣麗翠苑麗柏閣
- 荃灣海之戀10座
- 屯門大興邨興昌樓
- 大埔太和邨喜和樓
- 粉嶺華明邨康明樓
3個月內曾取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果的有關人士，無須按公告的規定進行檢測。
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責任編輯：黃悅晴