【強制檢測】40個處所納強檢　涉太古城、沙田翠湖花園、半山加冕臺等【附名單】

▲ 今再有大廈圍封強檢。（曾耀輝攝）

政府今（29日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受核酸檢測。按此即看強制檢測公告詳情。

任何人於指明期間及時段到訪指明地點，須於5月30日或31日檢測，指明地點如下：

半山區加冕臺1號No. 1加冕臺

銅鑼灣勵德邨勵潔樓

灣仔活道42號華都樓

堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣B座

柴灣樂軒臺3座

柴灣小西灣邨瑞福樓

鴨脷洲鴨脷洲中心A座

鰂魚涌太古城太湖閣

鰂魚涌太古城富天閣

香港仔嘉隆苑嘉俊閣

香港仔石排灣邨碧月樓

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

馬鞍山錦泰苑錦晶閣

馬鞍山新港城4期L座

沙田綠怡雅苑2座

沙田翠湖花園B座

沙田翠湖花園E座

大圍名城3期3座

將軍澳富康花園10座

將軍澳英明苑明安閣

將軍澳厚德邨德安樓

大埔頌雅苑頌真閣

油塘油美苑瀅美閣

藍田德田邨德瑞樓

觀塘安泰邨錦泰樓

慈雲山慈正邨正遠樓

黃大仙黃大仙下邨龍吉樓

九龍城啟晴邨賞晴樓

九龍城太子道西398號御．太子

旺角山東街 59-65 號百祥大廈

紅磡海逸豪園11座

葵涌新葵芳花園B座

葵涌葵賢苑葵謙閣

青衣青泰苑寶泰閣

長沙灣蘇屋邨海棠樓

長沙灣麗翠苑麗柏閣

荃灣海之戀10座

屯門大興邨興昌樓

大埔太和邨喜和樓

粉嶺華明邨康明樓

3個月內曾取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果的有關人士，無須按公告的規定進行檢測。

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責任編輯：黃悅晴