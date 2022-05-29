【打擊黃牛】霍啟剛指演唱會實名制不應一刀切　倡檢視法例以杜絕黃牛　

▲ 霍啟剛認為，實名制不應成為「硬指標」一刀切。（資料圖片）

本地男團Mirror將於7月底至8月初舉行12場演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，主辦單位宣布公開發售門票，將採用「實名制」購票模式；康文署則說會主動跟主辦機構商討有關安排。體育、演藝、文化及出版界功能組別議員霍啟剛今（29日）表示，要解決「炒黃牛」的問題，港府應考慮重新檢視《公眾娛樂場所》，以杜絕問題根源，亦應更新票務系統。他又說，實名制不應成為「硬指標」一刀切，建議政府多與業界溝通。

霍啟剛於社交平台撰文，分享近日成為熱話的「實名制」問題。他指出，近日網上已流傳一些「破解方案」，認為實名制貌似對付黃牛黨，但實際上是把責任推給主辦方，而實施上亦會造成很多困難：

實名制當然仲有好多現實困難，疫情過後表演業界未復甦，實施「疫苗通行證」對主辦方已經係一個難題。如果要加上幾萬人實名登記入場，我相信去睇show嘅過程會變得痛苦得多。記得有一年過年我訂咗餐廳同嫲嫲一齊慶祝，但唔記得咗尖沙嘴煙花封路，結果佢老人家幾十歲係中環開始同幾千人排隊坐渡輪過海食飯，結果到餐廳未食飯已經一肚氣，仲點享受呢？

霍啟剛認為，「炒黃牛」的出現，最根本的原因是法律跟不上，懲罰「黃牛黨」甚至「炒場地」人士的法律是基於1941年訂下的《公眾娛樂場所》條例，當時法律原意是監管「黃牛黨」在街頭買賣票對公眾帶來「不能容忍」的滋擾，惟今時今日演變成網上交易、地鐵交收，最「不能容忍」的是昂貴票價及網上騙局；加上罰款僅2000元，令「黃牛黨」繼續橫行。霍啟剛建議，政府應考慮重新檢視相關法律，真正杜絕問題根源。

他又說，討論實名制的同時，不應忘記事情的複雜性，更千萬不要成為「硬指標」一刀切，認為凡事應該提前同業界商量探討，

實名制對一啲歌手來講未必係大問題，但對某一啲尤其係新進歌手就會造成極大壁壘；「結果為目標」是最近嘅hot phrase，結果就是歌迷能夠開開心心睇演出，主辦方能夠搞好場演唱會有錢賺，政府要想得嘅更高更長更遠，提供一個好的商業環境供業界發展，正確引導文化業界產業化，發展成有經濟效益的中外文化藝術交流中心。

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責任編輯：黃悅晴