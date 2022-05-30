【女童遇溺】業界拆解私人池問題　救生員身兼多職、泳池構造複雜阻視線

▲ 君臨天下泳池。（陳靜儀攝）

西九龍私人屋苑君臨天下會所，周六晚上發生兩名7歲女童在泳池遇溺慘劇；職員發現後報案，二人昏迷送院搶救，其中一人不治，一人命危。

有資深救生員分析，今年救生員人手緊張，不少私人池以最低人手比例運營，加上私人救生員還需協助收飛、機房操作等，難以全程集中於救生任務，易釀意外。有救生員外判商則分析，或有泳客攜大型浮床遮擋救生員視，終致慘劇。

君臨天下兩女童遇溺 1死1危

上周六晚上8時許，西九龍私人屋苑君臨天下會所發生溺水事件，兩名7歲女童疑似因在泳池邊嬉戲，不慎跌落水後遇溺昏迷，屋苑職員見狀報警。救援人員趕到後將二人送伊利沙伯醫院搶救，惟最後一人不治，一人情況危殆。警方封鎖事發泳池調查意外原因，包括事發時場內救生員當值情況，有一名現場救生員協助調查。

港鐵網頁顯示，君臨天下屬港鐵「擁有／發展／管理的物業」，不過泳池的運營則由是萬泰服務有限公司承辦。港鐵對事件表示遺憾，並已慰問兩名女童家屬，指會盡量提供適切協助；另外亦會與承辦商全力配合警方調查。

有資深救生員陳先生指，私人池本身構造就較政府泳池複雜，許多更沒有救生員更台，出現救生員視受限、淺水區到深水區的池底斜度較大等問題。而且疫情後，全港救生員人數緊張及短缺，也令安全情況惡化，因不少私人池僅有2名救生員，工作時間長，卻同時還要兼顧收飛、管理泳客拖鞋、機房操作等，難以完全集中在救生工作，「政府主池起碼都有4個人，又唔使一踩十幾個鐘，私人池風險相對高。」

▲ 香港政府拯溺員總工會主席鄧子安。（資料圖片）

兼職「頂檔」 或未夠熟悉泳池

另有本港大型私人池救生員外判商則分析，私人池允許泳客攜帶大型充氣用品，如浮床、鴨仔泳圈等，或令現場救生員視被遮擋，加上事發於夜晚8點，若環境光不足，也容易令現場救生員未留意到有人遇溺。他承認，現時不少私人池都聘用兼職救生員「頂檔」，對泳池的熟悉程度「唔多唔少會爭啲。」

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安對今年泳季水上活動意外數字不樂觀，他指私人市場人手緊缺，或會令政府聘請季節性救生員遇到困難，「泳季剛剛開始，已經出現小朋友遇溺的慘劇，等泳灘全開，（擔心）今年的事故數字唔會減低。」

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記者：袁澍