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【女童遇溺】遇溺黃金救援時間最多6分鐘　救生員提醒：鴨仔浮床未必安全

社會 08:01 2022/05/30

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泳季已到，不少家長會帶著孩子去游泳。（資料圖片）

社交距離措施放寬，不少家長都帶子女去游水。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安提醒，家長不能因為子女「識游水」而放鬆警惕，尤其夏天泳池人多，若遇到周圍有人遇溺，「溺水的人好容易在失措情況，攀扯周圍的人，好容易就被㩒落水。」

黃金救援時間　僅4至6分鐘

鄧子安指出，「識游水」未必代表安全。家長若帶子女游水，最好能夠做到「1對1」，保證子女安全。在過往的救生經驗裏，深水池內的集體遇溺很常見，因「一個返唔到嚟，都會㩒住另外嗰啲，好多事故咁發生。」

他並表示，一般來說溺水的人是無氣力呼救的，因此家長若看到小朋友在水中「彈下彈下」，就應該立即處理。而溺水的「黃金救援時間」約在4至6分鐘，溺水時間若太長則會傷及腦部，造成長遠影響。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安。（資料圖片）

此外，他指不少家長喜歡帶上大型充氣的浮床、鴨仔船，實際上這些一旦「翻船」，泳客很難再爬上去，反而釀成風險。他說家長若擔心，也可考慮讓子女穿着游泳臂圈水泡。

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記者：袁澍

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