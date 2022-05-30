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【反罪惡行動】警搗屯門工廈檢仿製槍械「迷幻蘑菇」等危險藥物　拘3男

社會 09:22 2022/05/30

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警搗屯門工廈檢仿製槍械「迷幻蘑菇」等危險藥物，拘3男。（警方提供）

屯門警區反三合會行動組昨日（28日）晚上於建發街一間工廈內進行反罪惡巡邏期間，截查2名可疑男子，並於其中一名男子身上搜出懷疑手捲大麻煙，人員其後於一涉案工廈單位內發現多一名男子，並檢獲約30多克大麻花及大麻草、約7克俗稱「迷幻蘑菇」的危險藥物、電子磅、5枝懷疑仿製槍械、戰術背心及頭盔。行動中檢獲的危險藥物約值6,800元。

行動中，一名23歲本地男子涉嫌「藏有危險藥物」、「販運危險藥物」及「管有仿製槍械」被捕；另外兩名年齡分別22及25歲本地男子，則涉嫌「販運危險藥物」及「管有仿製槍械」被捕。全部被捕男子現正被扣留調查。警方行動仍然進行中，不排除有更多人士被捕。

警方提醒市民，藏有及販運危險藥物均屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人藏有或販運危險藥物，一經定罪，最高可分別被判處罰款100萬元及監禁7年，以及罰款700萬元及終身監禁。而管有仿製槍械亦屬嚴重罪行，任何人士管有仿製槍械，一經定罪，可被判處罰監禁2年，市民切勿以身試法。

警方5月20日起於全港各區展開「雷霆2022」反罪惡及反三合會行動，屯門警區刑事部亦主動於區内各年輕人聚腳點，包括公園及工廈，進行反罪惡巡邏。警方表示，會繼續以情報主導及重點出擊方式去打擊任何違法活動。

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責任編輯：李榮忠

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