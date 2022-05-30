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【MIRROR成員】姜濤遊中央公園邀街頭藝人作詩 　姜Man介紹自己為香港歌手

娛樂 10:51 2022/05/30

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

人氣男團MIRROR的成員姜濤於5月24日下午出發，經新加坡轉機，飛抵美國紐約。據知他此行是為了拍劇，姜濤亦把握時間「放假」輕鬆一下。

姜濤不時更新IG限時動態，他昨晚（5月29日）上載自己遊中央公園的情況，他遇上街頭詩人更即席向對方「邀詩」呢！

最新影片推介：鄭欣宜專訪

姜Man遇街頭詩人

身穿長衛衣的姜Man遇上街頭詩人後，向著鏡頭表示「好緊張，我唔知佢會想寫咩」。他稱：「我同佢講I am the sing in Hong Kong.」身旁的女工作人員說：「我哋自己話畀人哋聽你係一個famous嘅singer in Hong Kong，會唔會好丟臉啊？」姜濤笑說：「唔知醜」，場面有趣！

街頭詩人先後為姜濤、MIRROR作詩，姜濤最後向對方說：「Thank you！Love it！」

他也有於IG限時動態內標記該位詩人的IG帳號，不少姜糖於詩人的IG文內留言感謝：「thank you for your poems 🤭tailored for keung to and mirror」、「@keung_show is the famous singer in hongkong❤️support」！

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MIRROR演唱會公售

MIRROR今年7月首踏紅館，舉行一連14場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，鏡粉一票難求，主辦方為壓止黃牛炒賣，日前宣布演唱會將採取實名制。

大會公布MIRROR演唱會售票詳情，包括門票不能轉讓、只能以票面值半價退票、需提供附照片證件刻對身份等。

2022年7月25至31日、8月2至6日《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》的12場演出，將於明天（5月31日）早上10時正開始公開發售，票價分1280元、880元及480元，觀眾只能透過城市售票網（http://www.urbtix.hk/）及信用卡電話（2111-5999）購票，不設實體售票處售票。

而於2022年8月5及6日舉行的「MIRO特別場」，與公開發售1280元、880元及480元的門票，購買人土必須已成功註冊成為MIRO會員、在《MIRO獨家專享門票網上抽籤認購活動》中沒中籤，以及在6月1日中午12時至6月6日晚上11時59分內於mirrorweare.com成功登記參加《MIRO特別場門票登記購買活動》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

姜濤 娛樂人物職業 演員 歌手 Mirror 組合 演唱會 娛樂行業 紐約

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