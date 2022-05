【MIRROR成員】姜濤遊中央公園邀街頭藝人作詩 　姜Man介紹自己為香港歌手

人氣男團MIRROR的成員姜濤於5月24日下午出發,經新加坡轉機,飛抵美國紐約。據知他此行是為了拍劇,姜濤亦把握時間「放假」輕鬆一下。

姜濤不時更新IG限時動態,他昨晚(5月29日)上載自己遊中央公園的情況,他遇上街頭詩人更即席向對方「邀詩」呢!

姜Man遇街頭詩人

身穿長衛衣的姜Man遇上街頭詩人後,向著鏡頭表示「好緊張,我唔知佢會想寫咩」。他稱:「我同佢講I am the sing in Hong Kong.」身旁的女工作人員說:「我哋自己話畀人哋聽你係一個famous嘅singer in Hong Kong,會唔會好丟臉啊?」姜濤笑說:「唔知醜」,場面有趣!

街頭詩人先後為姜濤、MIRROR作詩,姜濤最後向對方說:「Thank you!Love it!」

他也有於IG限時動態內標記該位詩人的IG帳號,不少姜糖於詩人的IG文內留言感謝:「thank you for your poems 🤭tailored for keung to and mirror」、「@keung_show is the famous singer in hongkong❤️support」!

MIRROR演唱會公售

MIRROR今年7月首踏紅館,舉行一連14場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會,鏡粉一票難求,主辦方為壓止黃牛炒賣,日前宣布演唱會將採取實名制。

大會公布MIRROR演唱會售票詳情,包括門票不能轉讓、只能以票面值半價退票、需提供附照片證件刻對身份等。

2022年7月25至31日、8月2至6日《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》的12場演出,將於明天(5月31日)早上10時正開始公開發售,票價分1280元、880元及480元,觀眾只能透過城市售票網(http://www.urbtix.hk/)及信用卡電話(2111-5999)購票,不設實體售票處售票。

而於2022年8月5及6日舉行的「MIRO特別場」,與公開發售1280元、880元及480元的門票,購買人土必須已成功註冊成為MIRO會員、在《MIRO獨家專享門票網上抽籤認購活動》中沒中籤,以及在6月1日中午12時至6月6日晚上11時59分內於mirrorweare.com成功登記參加《MIRO特別場門票登記購買活動》。

