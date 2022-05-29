【我地】鄭欣宜跟彭秀慧再度合作　胡子彤跟Joyce草地談情

▲ 欣宜和胡子彤演情侶。

將於下月紅館舉行《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》的鄭欣宜（Joyce），日前推出新歌《我地》，邀請彭秀慧導演再為MV操刀，並由型男胡子彤擔任男主角，與Joyce飾演情侶。

MV中他們手拖手穿過森林和山谷，又在小芒草原奔跑，期間遇上一群小黑羊食草，更走近坐在草地上談情的Joyce和子彤，這班電燈泡變成臨時演員，令MV更添浪漫氣氛！

甚少演愛情戲的Joyce說：「我唯一拍過有愛情戲份就係彭導電影《29＋1》，而上次拍MV有男主角都差不多十年前，今次邀請胡子彤演情侶可謂精挑細選。」

▲ 二人草地談情。

子彤說：「好榮幸參演呢個史詩式愛情故事嘅MV，非常好玩，第一次跟彭導和Joyce合作，我本身好少拍MV，拍戲又無愛情線，所以特別期待我哋兩個都咁少拍愛情故事嘅人會擦出咩火花。」彭秀慧說：「第一次聽呢首歌已經好感動，好想拍成史詩式愛情故事，縱使有好多經歷和障礙，只要相信就有希望。」

日前Joyce約埋子彤IG開直播睇MV首播，他們隔住螢光幕放閃，互嗌對方「男朋友」和「女朋友」，原來他們在MV拍攝現場就以男女朋友稱呼對方。

Joyce透露：「今次MV拍咗兩日，第一日雖然子彤唔使埋位，但佢嚟咗探班，走嘅時候佢同我講：『女朋友，拜拜！』其實我哋只係見第二次面，好多謝佢咁投入MV角色，我當然嗌返佢『男朋友』啦！嘻嘻，講完都有啲面紅。」

最新影片：鄭欣宜訪問