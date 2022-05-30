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【封區檢測】觀塘翠屏(北)邨翠榆樓完成圍封　沒發現陽性檢測個案

社會 10:18 2022/05/30

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觀塘翠屏（北）邨翠榆樓昨遭圍封強檢。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:13】觀塘翠屏（北）邨翠榆樓沒有發現陽性檢測個案

港府昨日（29日）下午6時起圍封觀塘翠屏（北）邨翠榆樓，有關行動今早（30日）10時完成，其間813名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪392戶，當中72戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
 
政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩
 

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