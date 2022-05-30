【張敬軒演唱會】王菀之伴其走過抑鬱症低谷　軒仔視為生死之交約定來生再見

▲ 與王菀之傳多年緋聞伴其走過情緒低谷，被張敬軒視為生死之交約定來生再見。

張敬軒一連26場的《THE NEXT 20 演唱會》昨晚（29日）來到最後一場，軒仔邀請了跟他同期出道、曾經出生入死的靈魂伴侶王菀之（Ivana）擔任其中一位嘉賓，Ivana在台上唸出她的手寫信，講到二人相約來世定會再見，軒仔一秒爆喊。

致力提攜後輩的張敬軒在他出道20周年的演唱會《THE NEXT 20》中，希望每晚都能借用他的舞台，向觀眾介紹各種樂壇新聲音，昨晚分別邀請到MIRROR成員Ian（陳卓賢）和阿Jer（柳應廷）外，軒仔還想籍著最後一場的演出，邀請他生命中其中一位最重要的女人，王菀之來擔任嘉賓。

最新影片推介：鄭欣宜專訪

軒仔介紹王菀之出場時表示：「原則上每次開演唱會，我呢個舞台都不能夠缺少呢個人。我諗好多新認識我嘅朋友，大家都唔知道，我同佢除咗係靈魂相認嘅朋友之外，亦都係出生入死嘅好朋友。」

【張敬軒演唱會】邀15年前電影對手鄧麗欣任嘉賓 軒仔重提昔日戀情抽水

重提多年前在一次外埠演出，由於一些溝通失誤，令軒仔跟同赴當地演出的Ivana困於場館內一段很多的時間。

幸得大恩人Tony前來相救：「如果唔係Tony，我諗嗰晚黑之後，我哋唔可能再咁完整咁樣企係個舞台上面。我咁大個仔都未見過咁大把牛肉刀架講真，所以今晚呢個舞台好多朋友都話，唔可能無佢嘅出現。歡迎我嘅皇后。」軒仔單膝跪地迎接Ivana，二人合唱《留白》。

一如過去多場嘉賓的送禮慣例，壓軸到來的Ivana先後準備了三份禮物，包括她自家品牌的精品咖啡豆紙袋，還有她借用軒仔演唱會大銀幕宣傳自己下月的演出。

【張敬軒演唱會】COLLAR任嘉賓唱跳 軒公自嘲：真係有老人家心【多圖】

感人手寫信

而第三份禮物，是由她讀出的手寫信：「張敬軒你過得好嗎？無見面嘅日子我同你同好多人一樣，好努力咁追尋緊自己嘅夢想，有時好困難，但係無諗過放棄，因為放棄就會成為定局。」此時軒仔已經眼泛淚光，Ivana「警告」他：「你唔好嚟呀，我讀唔到架。」

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

【張敬軒演唱會】回顧軒仔個唱第11至20場嘉賓 林明禎姜濤等登埸不斷送驚喜【多圖】

深情相擁

Ivana續謂：「但唔放棄呢一路都仲有希望，所以我哋彼此都要繼續努力啦。無論將來會係點，我都祝福你，未來有更多個20年做你夢想嘅事，生活開心自在。幾年前我哋係同一個地方（紅館）你問我，如果下一世遇唔返我咁點算呢？」軒仔聽到這句已經馬上落流、回頭掩面迴避。

她再次提醒：「嗱你陣間個首歌好多高音架，你唔好亂嚟呀。」同樣想喊的Ivana亦轉過頭稍作停頓，再把剩下的信件讀完，此時軒仔已經哭成淚人：「我怕你唔記得，所以我而家再答你一次，我會搵返你。」

二人深情相擁，Ivana讀到最後一句：「感謝天父賜俾我哋呢位光茫唔係喺頭上嘅皇冠，而係由心裡面發出嚟照亮好多人嘅張敬軒。」軒仔雙手收下信件，親吻Ivana的臉頰和送上擁抱，接連唱出合唱歌《高八度》。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

相知相交

王菀之與張敬軒於2000年代初期出道，同樣以唱作人身份打入樂壇的他們，當年與方大同、張繼聰被封為「唱作四小強」，但如張敬軒早前所說，在近年頒獎禮上同期出道的歌手只剩下他一人，方大同主力做幕後、張繼聰往影視界發展，而王菀之則往藝術方向發展。

【MIRROR成員】「黃牛騙局」後姜濤任嘉賓餵薯條 張敬軒大讚姜B：一直進步

▲ （東星圖片）

軒仔與Ivana非常投契，有長達數年的時間不斷傳出二人的緋聞，包括到對方家中幽會、有人煙稀少的地方情不自禁牽手等，當年軒仔更講過自己父親已把Ivana當作「新抱仔」。Ivana曾伴軒仔走過情緒低潮、在患抑鬱症時一直默默陪伴，軒仔曾揚言早已把Ivana當為最親密的人。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

另外亦有人撰寫文章，以《謝謝你，這輩子做了我的張敬軒。／謝謝妳，今生當了我的王菀之。》為題，談二人之間的情誼，其中寫到：「你們之間，沒有黃翠如跟洪永城的小尷尬，也沒有胡杏兒跟黃宗澤的刻骨銘心，卻有張敬軒跟王菀之那份細水長流的窩心。你永遠知道，他會站在你的那一邊，陪著你走到最後。王菀之的善良替張敬軒黑暗的世界鍍上了發光的金邊，張敬軒的寵愛讓王菀之的幸福變得更圓滿。」

▲ （isntagram圖片）

除了私下關係友好，音樂上二人亦合作無間，曾推出合唱歌《手望》、《高八度》、《友誼的小船》，還有音樂會包括拉闊音樂會、《The Magical Teeter Totter演唱會2017》等。

雖然二人緋聞不斷，但其實他們的真命天子都另有其人，Ivana在2015年與設計師蘇卓航（Eric）結婚，最親密的好友張敬軒當然有前來送上祝福，而搞笑的他事後在社交網站貼出自己從後擁抱Ivana的照片，並寫道：「多謝Eric的光臨。」