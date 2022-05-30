【酒吧爆疫】蘭桂坊協會指防疫規定未清晰界定現場表演行為　冀政府仔細說明

▲ 蘭桂坊協會指防疫規定未清晰界定現場表演行為，有業界或不了解相關限制。（資料圖片）

中環再有酒吧爆發群組，最少涉20多人染疫。蘭桂坊協會總監張素媚在一個電台節目表示，蘭桂坊大部分商舖都有認真執行防疫要求，但不排除有部分顧客消遣忘形時忘記戴口罩，已要求處所負責人提醒顧客離開座位時要戴口罩，認為只要風險可控，業界亦積極配合政府的防疫規定下，有信心顧客會繼續光顧酒吧及食肆。

據網上片段顯示，其中一間在蘭桂坊的酒吧，曾邀請DJ表演，DJ與部分顧客無戴口罩，但根據現行防疫規定，酒吧不得安排現場表演。張素媚回應指，政府制定防疫相關法例時，未有詳細界定DJ打碟是否屬於現場表演，可能由於防疫規定內沒有寫明，所以有些業界可能看得不太清楚或有忽視，建議政府向業界仔細說明規定。

有部份（酒吧）真的有現場播歌、打碟及播音樂，其實也屬於現場表演一部份，但法例或給我們的規定沒有寫明，有些（酒吧）即使我們說了，他們也看得不是清楚，建議政府可以再詳細些與業界說明清楚。

張素媚指，協會事後向食環署查詢，署方回覆表示打碟播音樂都屬於現場表演。不過她認為是個別事件，相信大部分業界都有嚴格及認真對待政府的防疫規定，只有小部分客人在消遣時可能因忘形而忘記戴回口罩。她強調，協會有向業界說明，所有在現場人士，除了在枱上飲食外，其他時間都不可除下口罩。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁估計約有一成酒吧有駐場DJ播音樂，較多集中在中環區。對於DJ打碟是否屬現場表演，他表示，是不同角度問題，認為現行相關規定有灰色地帶，而一般酒吧舉行的DJ打碟活動，與顧客相隔一段距離，認為DJ應視作音樂從業員，放寬相關活動的防疫要求，亦希望業界盡可能控制現場氣氛，及提醒顧客要遵守防疫要求。

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責任編輯：李榮忠