【不停抖腳】抖腳抖得不亦樂乎 抖腳或因壓力大賀爾蒙聚積導致

▲ 過多壓力賀爾蒙聚積時，就必須做些舉動釋放能量。

很多人抖腳抖得不亦樂乎，一坐下來就開始抖，猶如開着摩打起勢印印腳，令旁人煩不堪言。抖腳行為若不是病理問題（如Restless Legs Syndrome，即「不寧腿綜合症」），也可從心理學解釋：當一個人經常處於緊張、內心不安或焦慮狀態時（其人或不自覺、沒有在意識層感覺到），身體收到信息後就會開始準備fight-or-flight（戰鬥或逃跑）的反應，體內會分泌壓力賀爾蒙（如腎上腺素和皮質醇），若過多壓力賀爾蒙聚積時，就必須做些舉動釋放能量，如：抖腳、郁身郁勢、揈手揈腳、咬手指／手甲等。

據中醫學說，對抖腳的解釋，是腎虛表現。腎有三大功能：除了腎主水外，更是「藏」和「納」，它主「收」的功能，故為何中醫解讀尿頻、失禁、遺精、早洩、盜汗、掉牙等，都是腎虛徵狀，因為腎功能下降，以致難以收斂。身體不應動時，不由自主或無意識地抖動，也是收斂不住的情況之一。

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腎跟人體下肢有密切關係。腎氣足，下肢穩健，雙腳能紮實地接觸地面；腎氣開始虛弱，會有兩個明顯情況：一、膝頭開始痛；二、雙腳有水腫，漸演成下肢萎軟、乏力的狀況。因此，觀人下肢，如何走路、如何坐，大概可知其腎氣。腎氣足者，走路時雙腳從腳跟到腳掌俱能紮實貼地而行。故有謂走路時腳跟不貼地會短壽，實則指的是腎氣、腎功能的問題。腎不健，下肢必定虛弱，一坐下即抖腳，也是腎氣虧虛、肝膽不定的現象。

腎藏精，是精氣的精，腎氣充盈者，淡淡定定、氣定神閒、遇事不慌、志向深定、格局強大，皆因腎氣守得主一個人的氣魄、精神和情緒。相反，腎虛者容易驚慌、緊張、寸亂、焦躁、心急、衝動、情緒波動、有頭威無尾陣等，因為虛弱的腎氣定不住精氣、勒不住脾氣。

近年，有人提出抖腳可以燃燒卡路里、促進血液循環之說，但減肥和保健有很多方法，毋須犧牲自己的相格吧？！