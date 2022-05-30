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【候任特首】李家超獲頒發委任狀　李克強：冀特區政府廣泛團結各界保香港繁榮穩定

社會 12:13 2022/05/30

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李家超前往北京接受中央任命。（經濟日報資料圖片）

候任特首李家超伉儷前往北京，今日（30日）於中南海紫光閣獲國務院總理李克強頒發委任狀，正式任命他為第6任行政長官，接任日期為7月1日。

李克強說，中央政府全力支持特區行政長官及政府依法施政，冀一國兩制、港人治港、高度自治方針全面準確實施及落實，特區政府繼續保持愛國者治港。他又說，期望李家超及特區政府可保持香港長期繁榮穩定，融入國家發展大局，穩固及提升香港跟國際在金融、貿易及航運的發展，同時防控好疫情、改善民生，讓香港市民過上幸福、更好的日子。李克強指，相信及期待第6屆特區政府可廣泛團結香港各界人士。

李家超就指對獲任命深感榮幸，定會全力以赴、不負中央政府的信任及香港市民的期望，又會忠誠、堅定地帶領第6屆特區政府，按基本法全面及準確地落實一國兩制、港人治港、高度自治的方針。

根據慣例，候任特首上京時均獲時任國家主席接見，故政圈估計李家超此行或有同樣安排，將有機會與習近平會面，並與港澳辦主任夏寶龍進行工作會晤，討論新一屆政府籌備工作。據悉，李家超在訪京期間，全程會閉環管理，避免與外界接觸，料要待明日返港後，才會見傳媒總結行程。

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記者：黃悅晴

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