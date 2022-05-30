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【職業貴賤】港媽無禮教仔「唔想辛苦就俾心機讀書」　石油氣大叔得體回應獲讚

育兒經 10:37 2022/05/30

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港媽無禮教仔，但石油氣大叔仍大方回應。

職業無分貴賤，但不少香港父母卻仍灌輸孩子「細個唔讀書，大個做運輸」，勸導小朋友用功學習。近日就有送石油氣的大叔，遇到一名媽媽當著他的面，著小朋友「俾心機讀書」，才不會像他一樣辛苦，不過他也沒有生氣，反而大方回應獲得網民讚賞。

有做石油氣運輸的工人在faceboook群組「大埔人大埔谷」發文，他表示，近日在街上遇到一對母子，小朋友好奇他送的是甚麼貨，媽媽就解釋，那是石油氣，很重的。男孩於是問「咁叔叔咪好辛苦？」

媽媽無禮教仔

媽媽一副循循善誘的態度，勸喻孩子，「你唔想好似叔叔咁辛苦，就要俾心機讀書。」事主聽後，沒有不滿，反而大方地表示，

小朋友，叔叔就係細個冇讀書，大個咗就做運輸。做到運都輸埋，你唔想同叔叔一樣咁辛苦，就要好好讀書，大個咗就唔會咁辛苦。記得做個好人！

最後他在帖文中自嘲，「其實送石油氣又有咩好怕喎，生命冇希望，前路唔洗創」。

最新影片：

帖文獲得不少網民讚好，認為事主的回應大方，而媽媽這樣教孩子已是過時，讀不讀到書跟長大後的工作沒有必然關係。有網民亦大讚做運輸的丈夫，獨自揹起一家6口的生計。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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