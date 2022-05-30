【好人好事】義助內地唇顎裂兒童及貧窮學童　80後金融人：做善事讓我學會感恩

▲ 陳泓斌（Dennis）前年成為新手爸爸，希望以身教讓1歲半的兒子日後願意幫助人。今年7月他會再任香港旭日扶輪社的社長，繼續幫助弱勢社群。

常言道：施比受更有福，38歲的風險投資管理人陳泓斌（Dennis）深明此理。

出身小康之家的他，受父母影響從小已對金融有濃厚興趣，大學畢業後自組投資公司，日理萬機，但仍願意抽空投身不同類型的慈善項目，包括幫助內地貧窮兒童就學、農村市鎮建立淨水系統、推動唇顎裂（兔唇）兒童的修復工作等。積極投身公益活動，讓他有很大得着。「我從他們身上學懂幸福並非必然，要有感恩之心。面對困難不要氣餒，帶着正能量自然可以解決問題。」

訪問在Dennis位於荃灣西的投資公司進行，辦公室內除了陳列大量金融投資書籍，還放滿慈善活動相片及公益獎狀，正正顯示他的雙重身份，既是商家也是慈善家。

▲ 陳泓斌（Dennis）公務繁忙，仍願意抽空參加不同的慈善活動。(湯致遠攝)

商家的身份，以他的解讀，是一種「遺傳」。「父母是做生意，經常投資股票及物業，從小耳濡目染下自己也喜歡投資，中學已閱讀不同的金融書籍，更特別鍾情股神巴菲特（Warren Buffett）的著作，從中了解一些投資技術。」

小學畢業後，Dennis舉家移民澳洲，大學修讀資訊科技及金融，其後在澳洲從事IT及金融工作。由於要回港處理家事，便於2008年回流返港，同時成立一家投資公司。

擴闊圈子加入義務工作

那麼，慈善家是屬於「後天」栽培，由於自小已移民澳洲，在港朋友不多，當時朋友提議他參與一些慈善活動，可擴大社交圈子，Dennis覺很做善事別具意義便決定參與，自此便開展了他的慈善家生涯。

在2015至2016年，他擔任了香港旭日扶輪社的社長，同時兼任該會的中國服務委員會主席，故參與多項內地的扶貧工作，其中包括「思源助學」計劃，為貧窮家庭的兒童提供讀書的機會。「我相信要解決貧窮問題，必須從教育着手，才可以令小朋友真正脫貧。」

▲ Dennis 是逸傑國際善慈基金會的董事會成員，會親身到內地參與兒童唇顎裂修復活動。(被訪者提供)

Dennis會親身到內地探訪受助學童，了解他們實際的情況和需要。「當時在廣東韶關一個較偏遠縣市乳源探望一位初中男生，他所住地方很簡陋，睡床其實只是一塊木板，旁邊是一籮籮的番薯。而他腳上一雙白布運動鞋已破爛不堪，卻沒有錢買新鞋。」

細心的他更發現牆壁上，貼滿很多學校的獎狀。「他很生性，因晚上缺乏照明光綫，卻不想父親花錢在電費上，每日放學回家便立即溫書。」

在家訪期間，團隊中的隨行醫生發覺男生的爸爸，身體狀況似乎不太好，更即場為他診症，隨後送到醫院險查，才證實是患上肝硬化，需要接受長期治療。」

此外，Dennis關注農村地區的食水衞生問題，於是推出淨水系統計劃。他說：「內地近年城市化及工業發展，帶來食水被污染的問題，會影響小朋友的健康。於是我們便在農村市鎮建立淨水系統，令不少學校受惠。當時我去一間學校主持開水禮，很多小朋友見到乾淨的食水都表現得很雀躍。」

▲ Dennis 每次見到唇顎裂的小童得到整形治療後，可以展露燦爛的笑容，覺得十分滿足。(被訪者提供)

有生之年有一個完整笑容

教育及食水問題之外，Dennis亦關顧內地的唇顎裂兒童。5年前，他加入鍾逸傑爵士成立的逸傑國際慈善基金會，並成為董事會成員，積極推動兒童唇顎裂的修復工作。「這些小朋友面對不少問題，包括說話及進食，還要面對歧視。有些農民家庭很迷信，認為唇顎裂兒童會帶來噩運，是不祥之兆並棄養他們，令他們頓成為孤兒。」

現在該會主要為患有唇顎裂的貧困兒童，提供免費的手術治療，更會定期在不同城市舉行醫療活動。「2017年我跟醫務團隊一起到西安，當時我遇到一對母子，小男孩只有兩歲，他樣子很可愛，當我上前打招呼並抱起他，發覺體重很輕很瘦削，媽媽解釋因唇顎裂令他無法正常進食，因此影響發育。」

原來母子來自西藏拉薩，用了幾天時間才來到西安，媽媽希望兒子可做修補唇顎裂手術。「經過一輪身體檢查後，發現男孩有先天性心臟問題，並不適合做手術，小孩媽媽聽到這消息時，那失望的表情至今我仍未能忘懷。」

▲ 旭日扶輪社的「思源助學計劃」為貧窮家庭的兒童提供就學機會，Dennis 會經常到內地進行家訪了解學童的情況。(被訪者提供)

修補手術主要對象是小朋友，但Dennis也曾遇過一位六十多歲長者主動求診做手術。「問他原因，他說希望在有生之年可以有一個完整的笑容，實現多年來的心願。原來一個簡單的笑容，並非人人都可以擁有。」

疫情爆發兩年多，部分慈善活動也因此被迫停辦，但隨着疫情逐步緩和，Dennis相信活動可慢慢回復正軌。對於公私兩忙的他（前年剛榮升新手爸爸），為何仍願意花大量時間做義工呢？

他說：「與其說我幫助人，倒不如說，是他們幫助我，讓我明白幸福並非必然，學會了常要有感恩的心。而且我本身性格較內向，在慈善活動中讓我結識到很多志同道合的人，令我生活更充實，所以做善事是助己又助人，絕對值得投入。」

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以潛水興趣帶出 保護海洋信息

Dennis熱愛潛水，卻感香港的海洋受到污染，於是在2009年創立非牟利保育機構Discover Blue，更與海洋公園保育基金長期合作。

他說：「其實香港的海洋世界很美麗，擁有的珊瑚品種，可以媲美澳洲的大堡礁，希望大家可以保護海洋。我們定時會舉辦保育推廣活動，包括邀請一些富有經驗的潛水教練帶隊出海，讓參加者認識海洋。」

自項目成立以來，Dennis說已過千人參加不同的活動，反應相當不錯。

記者：招美寶