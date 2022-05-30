【旅遊資訊】東京5大旅遊點今年即將消失　台場Team Lab + Palette Town摩天輪8月告別【內附詳情】

▲ Palette Town、Team Lab和新宿小田急百貨公司於今年相繼結業。

一個世紀疫情，令不少港人視作為「鄉下」的日本足足有3年未曾踏足過，而這3年日本亦不好過，遊客大大減少，好些往日大家經過看似尋常不過的店舖和旅遊點都相繼因為疫情，又或是因為租約期滿而順勢在這年間結束，今年又有5個大家熟悉的地方即將告別，不知道大家又趕不趕及往東京來送它們一程？

▲ Team Lab最多人打卡的一定是這個房間。（圖片team lab官方網站）

▲ 去過Team Lab的人無不給他們的光影留下深刻印象。（圖片team lab官方網站）

1.台場Team Lab

曾經是港客必到的台場，雖然離新宿等主要購物點遠了點，但畢竟曾經是90年代日劇取境的聖地，去東京時騰出大半天時間專程到訪是必然的事情，而且近年更因為Team Lab進駐而成為大家必定打卡的地方，但轉來的惡耗是自2018年開業後Team Lab雖然人流不絕，更創下「一年內最多遊人到訪美術館」的驕人記錄，不過，它將會營業至今年8月，原因是被列入重建計劃內，不知道未去的港人，還有沒有機會趕得及欣賞這裏疑幻疑真的瑰麗光影效果？

▲ Palette Town摩天輪營業至今年8月31日。（圖片muugoforever ig）

▲ Palette Town摩天輪是90年代日劇取境的聖地。（圖片tokyo_in_pics ig）

2.台場Palette Town

講開台場，因為大規模重建關係，不少大家熟悉的景點都會逐一消失。其中的一個重要地標Palette Town摩天輛都準確結束它多年的任務，這個曾是日劇取境的必到聖地，鐵定於今年8月31日正式關閉，對不少人日本人和港人來說它可是浪漫的回憶呢﹗

▲ 營業至10月2日的新宿小田急百貨公司。（圖片oi_skae ig）

▲ 雖然營業至10月，但小田急百貨公司將會搬往西口HALC。（圖片U Travel）

▲ 小田急百貨公司裏的產品勝在夠地道和親民。（圖片ren_shinjuku ig）

3.新宿西口小田急百貨公司

大家一定在新宿留下「不少腳毛」，筆者喜歡行東口的0101或伊勢丹百貨公司，相反亦有很多人鍾情於西口的小田急百貨公司，同樣這一個超過50年歷史的百貨公司，亦逃不過時代的命運（西口進行大規模重建），宣布今年10月2日結業，而可幸的是百貨公司將會搬往西口HALC，至於新址的小田急百貨公司將會如何？大家不妨拭目以待。

▲ 新宿東口BICQLO營業至6月19日。（圖片thochad ig）

▲ BICQLO意念來自當uNIQLO遇上Bic Camera。（圖片duspeed ig）

4.新宿東口BICQLO

大家還記得新宿東口伊勢丹百貨公司女裝館對面的BICQLO嗎？這一幢大樓集結了UNIQLO、Bic Camera等品牌，雖然「睇頭」欠奉，但相信大家偶爾都會經過，但原來它於6月19日向大家說再見，事源因為在這裏的UNIQLO將會約滿，原本本是UNIQLO X Bic Camera的意念亦隨之消失，現在6月過後只有後者獨力支撐。

▲ 因為人口老化和貓隻絕育手術，今天的貓島據聞只餘40多頭貓。（圖片aoshima_cat ig）

▲ 《花姐ERROR遊》都曾經去過貓島。（圖片aoshima_cat ig）

5.貓島

貓島大家聽得多，大家又去過沒有？位於岡山縣的真鍋島，島上住過超過100頭貓，就連電視節目《花姐ERROR遊》都曾經到訪，但原來隨著該島人口老化問題日益嚴重，加上幫貓隻相繼絕育，據聞現在島上只餘40多頭花貓﹗看來貓島的歷史任務很快便會完結。

記者：何偉雄