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【酒吧爆疫】2間酒吧各有700人次入場　何栢良料酒吧或涉違規促當局有效管理

社會 11:11 2022/05/30

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港大傳染病感染及傳染病中心總監何栢良。(資料圖片)

中環相繼有酒吧爆發感染群組，其中「Iron Fairies & J. Boroski」有11人染疫，當局指，當晚有顧客除下口罩跳舞，疑因此導致傳播。港大傳染病感染及傳染病中心總監何栢良表示，爆疫的2間酒吧同時段分別有700人次入場，料酒吧或涉違規，認為當局要考慮如何有效管理入場人數，以及保持場內的社交距離措施。

何栢良今早（30日）於電台節目中表示，近日爆疫的兩個中環酒吧群組，共涉及20多人，大部分是年輕人，當中有人已接種3針疫苗，認為患重症的機會微乎其微，但要觀察會否引起大規模傳播。

他表示，現有的規定酒吧最多容納75%，爆疫的2間酒吧同時段分別有700人次入場，料酒吧或涉違規，認為當局要考慮如何有效管理入場人數，以及保持場內的社交距離措施，例如離開座位要戴好口罩。他又說，現今公布的數據未必可完全反映感染人數，又認為現時疫情尚算平穩，若每日新增個案維持在200至300宗，患者多為輕症，毋須收緊防疫限制。 

在一個有規範的情況下，暫時來看是不用收緊，但如果有些表列處所違規的情況太離譜，政府好難不加強執法或巡查。

另外，港府昨宣布本周三起更新航班熔斷機制罰則，對於10日內首次觸發熔斷的航班，引入2萬元罰款機制，10日內再度觸發熔斷者，才須禁飛5日，變相放寬航班熔斷機制。他說，本港每日有約30宗輸入個案，如非超出檢疫設施的容量，相信本港有能力應付，而熔斷機制仍有調整的空間。

他又説，全球多個地區在解除社交距離措施及入境限制後，亦暫未見有大型爆發，如配合疫苗接種，在把握現整體疫情情況，有更多的國際旅客抵港，料對本港的疫情沒有太大影響。

此外，港府昨日要求由5月24日起，抵港人士第9天須做核酸檢測，何栢良認為，完成入境檢疫後在社區發現的陽性個案會越來越多，認為措施有助在7月1日前歇止輸入個案。

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責任編輯：郭詩詩

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