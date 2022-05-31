【Staycation】天后工業風酒店TUVE主題住宿　送擴香套裝兼玩遊戲贏免費住宿

▲ TUVE主題住宿。

Klook定時家候都會推出不同的Staycation，這次為大家推介天后工業風酒店TUVE的主題住宿，入住除了可獲客房升級，更可獲贈擴香套裝，每晚只需$719起，大家更可以玩遊戲贏免費住宿！

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由6月1號起，客人可到Klook訂購TUVE X 香港水泥品牌mudlab住題住宿，入住期TUVE大堂有水泥招財貓展覽，及不同的招財貓佈置，大堂還設有許願位置，讓大家可以寫下願望。

每晚只需HK$719起即可由薰客房升級至瀰「晝」客房，連每房可獲價值$388的全人手制作MudLab X TUVE別注版——9CM水泥線香套裝一份，當中附有迷你招財貓擴香石，另外亦有MudLab 水泥線香盒子、招財貓迷你擴香石、純薰衣草精油一支、TUVE旅行袋及威士忌冰鎮。

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入住期間每位客人亦可參與「願舍.遊戲」體驗一次，中獎者可獲禮物一份，內含MudLab X TUVE別注版水泥招財貓擴香座。另外亦可參加「願舍.畫廊」體驗一次，畫出期盼與願望！於MudLab X TUVE於活動完結後將會宣佈結果, 得獎者可獲贈”薰” 免費住宿一晚 ！另外更有期間限定聯乘天后小清新cafe 「Binary」，住客可以優惠價每位$110享早餐一份！

限時優惠開賣日期：6月1日晚上9時起至6月11日

入住日期：6月1日至7月31日

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Klook 【5-6月最抵Deal】Staycation推介

低至75折歎客房升級連兩餐自助餐！海景嘉福洲際酒店，升級至尊尚半海景客房＋自助早餐＋海景咖啡廊自助晚餐。

每晚只需HK$1901起（原價：HK$2557）即可入住尊尚城市客房，連入住當日於海景咖啡廊享用雙人自助晚餐及翌日享豐富雙人自助早餐。逢星期一至四入住更可免費升級至尊尚半海景客房！（6月1,2,29,30日及8月份入住除外）

限時優惠開賣日期：5月31日晚上9時起至6月9日

入住日期：5月31日至8月31日

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另外更有「限量搶」THANN住宿兼升級至海景套房優惠！ 海景嘉福洲際酒店升級至標準海景套房＋海鮮盛宴晚餐及雞尾酒＋自助早餐＋THANN禮品。

每晚只需HK$1826起（原價：HK$3757）即可入住尊尚城市客房，連入住當日於Tiffany's 紐約吧／Cafe on M／房內享用泰國風情晚餐，當中包括雙人海鮮拼盤1份，除了蝦、帶子、海螺、大頭蝦，更有鱈場蟹腳、龍蝦及鮑魚等，再配以泰式醬汁。另外亦有泰式青咖哩雞飯及泰國雞尾酒等，每房還可獲贈價值HK$380的THANN禮品1套，及於入住翌日享雙人豐富自助早餐。逢星期一至四入住更可免費升級至標準海景套房！

限時優惠開賣日期：5月31日晚上9時起至6月9日

入住日期：6月1日至8月31日

其他優惠

DBS 信用卡獨家優惠：以「一扣即享」8折優惠抵銷簽賬：

由即日起至2022年12月31日期間憑DBS適用信用卡於Klook進行預訂，即可享用DBS「一扣即享」優惠，以 DBS$1／$1 COMPASS Dollar等於HK$1.25的兌換率對銷簽賬。

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責任編緝：蕭雅文