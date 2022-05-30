【性罪行】法改會就修訂性罪行等發表最終報告　建議新罪行沿用現行刑罰

▲ 法改會於2020年11月曾發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（資料圖片）

香港法律改革委員會今日（30日）發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書，就《檢討實質的性罪行》報告書所建議訂立各項罪行的刑罰，改革和加強香港性罪犯的治療和自新服務，以及優化性罪行定罪紀錄查核機制3方面，提出最終建議。



小組委員會第四份諮詢文件建議，將強姦罪重新命名，而範圍擴大至涵蓋插入肛門或陰道的行為，以及陽具插入另一人口腔的行為； 並建議改革亂倫罪，令罪行無分性別，並將涵蓋範圍擴大至領養父母、屬血親的伯父/伯 母、叔父/叔母等。報告書提出的最終建議，包括強姦及亂倫兩項現有罪行的現行刑罰，應繼續適用於「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」及亂倫兩項建議罪行，其中現有強姦罪的最高刑罰為終身監禁，應繼續適用於「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」這項建議罪行；而現有亂倫罪最高刑罰，即監禁14年，應繼續適用於新建議的亂倫罪。

報告書亦建議，應優化現行的性罪行定罪紀錄查核機制，擴展至涵蓋所有現有僱員、自僱人士及志願工作者，政府亦應將性罪行定罪紀錄查核機制的範圍擴至最大，並在適當時評估是否需要改為強制機制。

針對性罪犯，報告書建議懲教署維持可供性罪犯以自願形式參加的專門治療和自新計劃，及為獲釋性罪犯提供專門釋後監管的現有法定計劃。報告書亦提出，政府應檢討和考慮在懲教院所為性罪犯引入獎勵計劃，並貫徹《罪犯自新條例》（第297章）的精神，性罪行定罪紀錄查核機制不應擴展至包括視為已失時效的定罪紀錄。



公眾人士可於法改會網站閱覽報告書內容及摘要。有關報告書是法改會轄下性罪行檢討小組委員會就判刑及相關事項進行研究後撰寫，小組委員會由鄧樂勤資深大律師擔任主席，並曾就此課題於2020年11月發表諮詢文件。小組委員會在研究香港的法例及相關做法的同時，也有與若干海外司法管轄區，即澳大利亞、加拿大、英格蘭及威爾斯、蘇格蘭和新西蘭相應的法例及做法進行比較。在訂定報告書中的最終建議時，亦已考慮對諮詢文件的回應意見。

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責任編輯：黃悅晴