【書法尖子】中一女生醉心硬筆書法 校長：數碼年代執筆書懷難能可貴

▲ 現今大抵人人都只會用電腦、用語音輸入，能欣賞練字、寫字的年青人，真是彌足珍貴。

電子化年代的今天，除要交功課外，學生肯執筆書寫，練字陶冶心靈，實在鮮見。亦因為如此，現代人的書寫能力逐漸下降，能寫出一手端莊有力的字體實屬難能可貴。每年求職老師填寫的申請表，一看字體，只嘆息中文書法已每況愈下。人如其字，字如其人，寫出一手好字，寫好板書，其實都是教師應有的條件。可是，現今大抵人人都只會用電腦、用語音輸入，能欣賞練字、寫字的年青人，真是彌足珍貴。

感恩，今年就讀本校中一的林嘉慧同學，就是與眾不同地醉心於中文硬筆書法的世界。學校一直都有推動硬筆書法，每年都會讓學生練寫聖經金句或進行書法比賽，作為恆常的學習活動。而今年我們決定把中華書法的優良藝術，推而廣之。

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更藉著林同學的帶領下，集合了一群喜歡硬筆書法的同學，在學校新建成的三味書屋(中華文化室)一起進行書法練習。練習的文本均是傳統的經典詩詞名句或名人箴言，正所謂「文以載道」，在寧靜和富文化氣息的書屋中練習書法，不但能陶冶性情，更使學生從中領略古人智慧，洗滌心靈，由此希望學生能反樸歸真，重拾書寫樂趣。

由興趣帶動活動，再由活動帶動學習，更成就出學生的天賦。今年就讀中一的林嘉慧同學，小學時受到老師的啟蒙而參加書法比賽，那次獲得獎項後，逐漸對硬筆書法產生興趣。嘉慧說令她喜歡執筆書寫的原因，是那種和諧平靜的心靈感覺令她最為享受。她分享練寫唐詩人李商隱的《春雨》，一邊抄寫，一邊望著窗外春雨霏霏的景象，整個人也如神遊詩中，尚友故人，頓時也與作者心神領會。

功欲善其事，必先利其器。嘉慧也分享了要寫得一手好字，原子筆也是要稍作挑選。例如選擇中性筆或鋼筆都是練習書法的好幫手。她又分享到寫字的美觀與否，就是要注意筆劃的輕、重和組合字之間的平衡。嘉慧坦言自己的字體仍有很多不足和改善之處，一定要多加勤練和摹描，才有進步的空間。

嘉慧一手的美麗字體，老師在平日的功課中不難發現，於是，在老師的鼓勵下，讓嘉慧嘗試參加校外比賽，擴闊視野。想不到只求志在參與的嘉慧，接二連三屢獲獎項，包括﹕「第十六屆全港兒童及青少年中文硬筆書法比賽」中獲得冠軍、網上最具人氣獎﹔「第十六屆全港兒童及青少年中文毛筆書法比賽」亞軍﹔「第五屆香港國際中文硬筆書法比賽」金獎﹔「第十二屆當代青少年及兒童藝術節」、「悅籽盃全港硬筆書法比賽」均榮獲優異獎。

獎項除增強了個人自信之餘，更重要是燃起對推廣中文書法的熱情，盼望能感染其他同學都喜歡書法。嘉慧希望在電子化、數碼化的年代，年青人偶爾反樸歸真，執起筆桿，用心去書寫每一筆每一橫，除了可以學習中文知識以外，更重要是心靈得到了平靜，洗滌的時刻。

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