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【酷熱天氣】酷熱天氣警告現正生效　料連續6天最高氣溫32度

社會 11:38 2022/05/30

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本港今明兩日大致晴朗及炎熱，酷熱天氣警告現正生效。（湯致遠攝）

天文台今日（30日）表示，高空反氣旋會在今明兩日為廣東沿岸帶來大致晴朗及炎熱的天氣，同時驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。預測今日下午酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，天文台已發出酷熱天氣警告，預測最高溫度達32°C。

天文台在上午11時15分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，提醒市民應慎防中暑，建議在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。

9天天氣預報。

天文台預測今日下午酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏南風。展望未來數日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。預料高空反氣旋會在本周中期稍為減弱，驟雨較多。而受一股西南氣流影響，本周後期華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明日部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，預測氣溫介乎27至32°C。至於本周五端午節，預測當日同樣是部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，最高溫度約32°C。

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記者：李榮忠

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