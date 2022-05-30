【乘車優惠】九巴19條指定路線6月推夜間半價乘車 一文看清受惠巴士路線
社會 12:24 2022/05/30
九巴今（30日）宣布，19條指定路線將推出夜間乘車優惠，由6月1日至6月30日，乘客於晚上8時後至尾班車期間，乘搭指定路線前往指定方向，可享半價優惠，主要涉屯門、天水圍、上水及將軍澳等地前往九龍或港島方向。
九巴表示，持八達通卡的乘客，於活動期內可以「先搭後回贈」的方式獲半價優惠，同時亦可享有轉乘優惠及其他車資優惠。持有成人、學生及小童八達通卡或八達通產品的乘客，上車時先繳付指定路線的原有車資，然後可於乘車後10個工作天至30日內，透過八達通App或前往八達通服務站，領取相等於已付車資的半價差額。有關活動不適用受惠於二元優惠計劃的乘客。
優惠涉及19條巴士路線：
|路線
|由
|指定方向
|58X
|屯門(良景邨)
|旺角東站
|60X
|屯門市中心
|佐敦 (西九龍站)
|63X
|洪水橋 (洪福邨)
|佐敦 (西九龍站)
|66X
|屯門 (大興邨)
|奧運站
|67X
|屯門 (兆康苑)
|旺角東站
|69X
|天瑞
|佐敦 (西九龍站)
|98C
|坑口(北) (將軍澳醫院)
|美孚
|98D
|坑口(北) (將軍澳醫院)
|尖沙咀東
|260X
|屯門 (寶田邨)
|紅磡站
|269B
|天水圍市中心
|紅磡 (紅鸞道)
|270A
|上水
|尖沙咀東 (麼地道)
|270B
|上水
|奧運站
|286C
|利安
|長沙灣 (深旺道)
|296D
|尚德
|九龍站
|297
|坑口(北) (將軍澳醫院)
|紅磡 (紅鸞道)
|603
|平田
|中環 (渡輪碼頭)
|960
|屯門 (建生邨)
|會展站
|961
|屯門 (山景邨)
|灣仔 (會展)
|978
|粉嶺 (華明)
|會展站
【湊得輕鬆啲】菲傭25年前來港湊大兩代幫手求婚 港台DJ侯嘉明夫妻︰視姐姐如家人
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃悅晴