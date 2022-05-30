【乘車優惠】九巴19條指定路線6月推夜間半價乘車　一文看清受惠巴士路線

▲ 九巴19條指定路線將推出夜間乘車優惠。（資料圖片）

九巴今（30日）宣布，19條指定路線將推出夜間乘車優惠，由6月1日至6月30日，乘客於晚上8時後至尾班車期間，乘搭指定路線前往指定方向，可享半價優惠，主要涉屯門、天水圍、上水及將軍澳等地前往九龍或港島方向。

九巴表示，持八達通卡的乘客，於活動期內可以「先搭後回贈」的方式獲半價優惠，同時亦可享有轉乘優惠及其他車資優惠。持有成人、學生及小童八達通卡或八達通產品的乘客，上車時先繳付指定路線的原有車資，然後可於乘車後10個工作天至30日內，透過八達通App或前往八達通服務站，領取相等於已付車資的半價差額。有關活動不適用受惠於二元優惠計劃的乘客。

優惠涉及19條巴士路線：

路線 由 指定方向 58X 屯門(良景邨) 旺角東站 60X 屯門市中心 佐敦 (西九龍站) 63X 洪水橋 (洪福邨) 佐敦 (西九龍站) 66X 屯門 (大興邨) 奧運站 67X 屯門 (兆康苑) 旺角東站 69X 天瑞 佐敦 (西九龍站) 98C 坑口(北) (將軍澳醫院) 美孚 98D 坑口(北) (將軍澳醫院) 尖沙咀東 260X 屯門 (寶田邨) 紅磡站 269B 天水圍市中心 紅磡 (紅鸞道) 270A 上水 尖沙咀東 (麼地道) 270B 上水 奧運站 286C 利安 長沙灣 (深旺道) 296D 尚德 九龍站 297 坑口(北) (將軍澳醫院) 紅磡 (紅鸞道) 603 平田 中環 (渡輪碼頭) 960 屯門 (建生邨) 會展站 961 屯門 (山景邨) 灣仔 (會展) 978 粉嶺 (華明) 會展站

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責任編輯：黃悅晴