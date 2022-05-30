【MIRROR經理人】花姐揭姜濤+Edan+Anson Lo秘密　竟認為教主不夠靚仔？

▲ 花姐對他們有何評價？

人氣組合男團MIRROR風頭人時無兩，除香港外，就連在海外如英國、美國、加拿大，日本等地方同樣有不少鏡粉，可見MIRROR人氣之高！

作為MIRROR的經理人花姐（黃慧君），近日出席加拿大中文電台的節目《花姐我有嘢想問！》的網上見面會，讓當地的鏡粉可更了解MIRROR。

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姜濤用不健康方法減肥

當中講到姜濤，不少粉絲都想知他此行飛到美國的目的，但花姐非常口密不透露，只表示︰「佢做緊一樣好有突破嘅事」。由於簽了保密協議，故不能提及做甚麼事，所以一班「鏡粉」需期待一會。

談到姜濤的身體狀況，花姐透露他一直用不太健康的方法減肥，皆因姜濤本身是肥底︰「肥底啲肥細胞好大粒，所以食少少嘢就好容易肥，但佢一唔食嘢就好易瘦番。」

而姜濤常常長時間斷食，用「18：6 飲食法」的間歇性斷食法︰「佢嗰6個鐘係咁食，我有話佢咁樣唔得，好唔健康，但係佢都好堅持呢個方法，佢覺得斷食係可以清理自己嘅方法。」花姐又指有介紹營養師給他，對方亦有答應回港後會用健康嘅的方法修身。

▲ 花姐大爆姜濤用不健康方法減肥！

腳傷現時情況

至於姜濤的腳傷情況，花姐直言他最終沒有做到手術，因他不想做完後需休息一段長時間︰「因為初初佢出道嗰時，我哋知道佢曾經韌帶斷過，好緊張，就即刻要去做手術啦，因為佢成日話唔想，因為一做就要抖半年至一年，佢堅持話小心啲，唔做手術住，一有機會先做。」

及後他們轉看另一位醫生，該醫生則指現時有很多運動員韌帶斷了都冇做手術︰「佢哋會鍛鍊啲肌肉，令到可以咁樣都冇事，依家姜濤用緊呢個方法，睇吓可唔可以唔做手術都可以令佢平時跳舞、跑步唔會影響到，因為有時見到佢用錯力就會好痛，我都好驚。」

姜濤做過的窩心事

隨後有粉絲問到姜濤做過的窩心事，花姐表示他不會特意做甚麼窩心事，又表示自己對着他們很多時都十分沉默，亦因此露出不快的樣子︰「當姜濤見到我呢個樣嘅時候，佢就會話『老花』跟住走埋嚟喺你側邊陪住你，佢乜都冇做嘅，你知道佢平時唔會咁做，佢平時都係自己『柄埋自己』嗰啲嚟，你見到佢呢個動作就知其實佢想撐你！」

花姐身為他們的經理人，難免會受到網上不少抨擊的留言，而花姐指姜濤永遠都是首個出來撐她的人，這個行為都令她覺得很窩心。

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大讚Edan是暖男

至於談到Edan（呂爵安），花姐認為他十分理性，對每件事也分析得很清楚，雖然大家覺得他總是「傻更更」，因他為人比較逆來順受，也不會為自己爭取什麼，平日說話好似不經大腦，是因為他覺得不用怕什麼，做自己就得，故做任何事都沒有「偶包」一樣。

但花姐表示不要看Edan外表癲癲神神，其實是個好好的聆聽者，與他傾偈後會好很舒服。她說︰「我真係好想攬佢返屋企做我個仔，佢係一個好sweet嘅人！」

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教主最令花姐心痛

另外，當然不得不提近年來人氣愈來愈高的Anson Lo（盧瀚霆），花姐坦言Anson Lo做過很多事令她感驕傲，並指對方做事非常勤力，是努力到會想叫他休息的人。

她心痛說︰「我敢講佢係12個裏面我認為佢係撐得最多嘅人，好大力撐嘅人，係永遠唔會畀自己停落嚟嘅人。」

花姐透露曾有神徒責罵她，為何要編排一個那麼緊密的行程給Anson Lo︰「但係Anson Lo個性格係，如果中間有3個鐘頭，佢都寧願將嗰3個鐘頭攝咗去做gym、學唱歌，佢係將個schedule塞爆自己嘅人。」

花姐不覺教主靚仔?

「神徒」又透露Anson Lo曾指花姐從來不覺得他靚仔，這名「神徒」問花姐現在有沒有對他改觀。

花姐聽後很大反應，即說︰「喂啊！點解要迫人讚佢靚仔，我心目中只有許光漢係最靚仔！我想講盧瀚霆係有靚仔嘅時候，但佢最靚仔嘅時候，係我私底下見到佢，可能冇化咁濃妝，私底下同佢傾偈，好舒服個樣，嗰個樣係最靚仔，佢係一個暖男，好關心、溫柔同你傾偈，你話幾靚仔！如果換咗許光漢個頭就仲好啦！」

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