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【張敬軒演唱會】網民評選軒公個唱嘉賓表現排名　王菀之+張天賦獲正評

娛樂 15:18 2022/05/30

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張敬軒（軒仔）邀請了不少嘉賓亮相其個人演唱會。

張敬軒（軒仔）一連26場的《THE NEXT 20 演唱會》昨晚（29日）來到最後一場，請來多年好友王菀之（Ivana）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）任嘉賓，氣氛熱烈。

軒仔在每一場都會邀請樂壇新生代、人氣歌手或曾經合作過，甚至是他甚為欣賞的歌手任嘉賓，而網民也於討論區內批評或讚賞登場的歌手，更各自講出當中最正、最伏的嘉賓！

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MC SOHO & Kidney &Kayan 9896

除夕倒數場的嘉賓MC SOHO & Kidney & Kayan 9896被評為「第五伏」，被指「都唔知唱乜X 同軒公冇咩chemistry」。

MC SOHO & Kayan 9896唱《係咁先啦》、《Black Mirror》。接下來進入倒數時間，蘇致豪及許賢、吳家忻再台上與軒仔及觀眾齊倒數，並全場大合唱《倒轉地球》。不過，有網民力撐MC SOHO & Kayan 9896是可以帶動現場氣氛。

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Serrini同被列入「伏」

「梁總理」Serrini與軒仔合唱《披星戴月》，之後再獨唱《旋轉with me》，她被評為「第四伏」，被指「走X哂音」。

網民留言道：「你係計氣氛定實力先 計實力serrini TY呢啲可以擺入中伏級別啦」、「佢唱披星戴月炒炒地 但唱自己歌好正 帶動左個氣氛 唔係真係咁差」，也有網民甚為喜歡Serrini的演唱。

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MC、許廷鏗騷實力

「新人金」張天賦（MC）、許廷鏗（Alfred）分別被列為「第五正」、「第四正」。網民寫道：「MC係當紅炸子雞就係人都知 當軒公合唱震撼紅館」、「少有嘉賓（許廷鏗）會幫軒公唱和音 實力之選」。

軒仔指在去年見到好多優質偶像、優質創作人音樂人：「今日呢位人兄（MC）兩樣原素都有，可以話係『實偶派』。好榮幸請到佢，這大半年來我成日loop佢的歌。」

而軒仔與Alfred合唱《遙吻》，Youtube上也有不少正評：「好合拍 兩位男神都自動幫對方和音 」、「希望呢個版本會係錄音室錄一次」、「佢兩位唱得太好聽了吧 實力無容置疑」。

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COLLAR實力惹質疑

網民也不時提到「大伏」的嘉實是女團COLLAR，COLLAR在軒仔演唱會上只有演唱出道作《Call My Name!》。

網民狠批COLLAR演出失準、走音，甚至未有實力踏上紅館舞台。其中，Ivy So、Candy更被指出現「叫歌詞」的情況。另外，也有網民認為她們十分用心，只不過是因為經驗不足所影響。

COLLAR

網民整合嘉賓「評級表」

有網民按觀眾喜好整合出嘉賓排名表，又有另一排名表是結合連登討論區內的意見。

在結合連登意見的排名表中，王菀之屬「前世做好事」的最高級別。MC、陳蕾則緊隨其後，並列「中上上上」。「中上上」的則包括林家謙、林明禎、陳柏宇、鄧麗欣、周國賢。

受到批評的Serrini、COLLAR分別是「中下」與「中伏」。MC SOHO & Kidney、Kayan 9896與七師傅則是屬於搞笑類。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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