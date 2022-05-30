【星二代】吳婉芳2萬呎獨立屋豪宅曝光　27歲二仔胡智同剛柔兼備畫展作品價值逾10萬元

▲ 吳婉芳27歲二仔胡智同剛柔兼備，早前首辦畫展每幅作品價值逾10萬元。

54歲前港姐亞軍吳婉芳凍齡美貌保養得宜，獲外界封為「不老港姐」。她與丈夫胡家驊育有兩子一女，大仔胡智略（Caspar）、二仔胡智同（Lynus）及幼女胡智晴（Helene），不時現身馬會活動。自從2017年丈夫逝世後，她甚少公開露面，僅透過子女的社交平台才見其蹤影。

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2萬呎獨立屋

吳婉芳一家居住位於跑馬地大坑的8層獨立屋豪宅，共佔地2萬呎。玻璃獨立屋充滿現代感，非常搶眼，而樓梯外牆採用不規則設計，時尚又獨特，曾獲得國際設計及建築大獎。

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二仔Lynus活躍於社交網，不時上載健身及與愛犬的生活日常與眾同樂，大方展現44吋胸肌派福利之餘，亦將獨立屋豪宅多處角落曝光。

昨日（29日）Lynus上載與愛犬在泳池玩耍的相片及短片，幾隻巨型雪橇犬周著泳池邊奔跑，可見空間感非常大。而向來視愛犬為家人的Lynus望著狗狗們，展現愛心爆棚的笑容，同時半裸上半身的他盡騷健碩身材，難怪被稱為最強筍盤「星二代」。

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文武雙全

Lynus有樣有身材，而且文武雙全，從小赴英讀書，先到哈羅公學寄宿，其後升讀頂尖學府牛津大學拉斯金藝術學院。

熱愛健身的他回流香港後充當健身教練，曾參加健美比賽勇奪冠軍。同時身兼企業家、健美選手、私人健身教練等多職的Lynus，由於疫情影響，啟發了其藝術靈感，創作出多幅畫作。

▲ Lynus曾參加健美比賽勇奪冠軍。（Instagram圖片）

早前首次舉辦個人畫展《胡智同：色彩的巡禮》，畫了超過30件作品，當中包括董建華、何厚鏵、李國能、胡寶星和胡方雪芬、何超瓊、許晉亨以及吳婉芳的肖像畫，每幅作品價值逾10萬。

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