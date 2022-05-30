【校長專欄】推動學會閱讀與從閱讀中學習 校長：閱讀是給孩子最好禮物

▲ 學校推動推動「學會閱讀與從閱讀中學習」。

培養閱讀習慣，是送給孩子一生受用的禮物。無論學校與家庭，都深諳閱讀對孩子的重要性，但如何落實推動「學會閱讀與從閱讀中學習」呢？據研究顯示，0 - 9歲是兒童學習閱讀的最重要階段，學校在規劃初小學生在閱讀範疇的發展至為重要，以提升他們的閱讀興趣和能力，進而能透過廣泛閱讀汲取知識。

歐美重視閱讀的先進國家，是以有系統與理論的閱讀策略作為基礎，讓孩子穩穩地「學好閱讀」，培養孩子對閱讀的興趣，養成閱讀的習慣，並享受閱讀的樂趣。

因此，本校至2017年開始，開闢全新時間表，在全日課時內每周編排，中英文閱讀課各一節，有規劃地安排一至六年級六年的閱讀課，閱讀課內容豐富，中英文科有各自的課程表分別有主題閱讀、老師導讀、網上閱讀、讀報有感、自由讀及電子閱讀等，務求讓學生循序漸進，由老師帶動下認識多樣化的閱讀材料，學習不同的閱讀策略，英文科更會安排外籍老師教授英文故事，從遊戲中學習，讓學生感悟閱讀的趣味。

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學校有專職圖書館主任協助推動閱讀，除舉辦多元化閱讀活動和獎勵計劃外，亦舉辦各項主題活動，以今年為例，有「中醫及中華文化」、「環保紮染」、「西遊記皮影木偶劇場」、「動物醫生—愛寵物講座」、「動物繪畫班」等等，培養學生多方面興趣，提升生活質素和品味，最重要透過多方面的閱讀，可以陶治性情，培養品德情意，成為一個懂得欣賞，懂得愛的人。

最近兩年多以來，疫情肆虐，由第一波至第五波，學生的正常上學亦大受影響，不時間歇性停課，又或改以實時網課替代，這段期間，電子閱讀便充份發揮了功用，學校抓緊機會，為學生帶來網上閱讀平台，讓閱讀繼續成為習慣，因此，此段期間，學生閱讀量並沒有減少，去年學生平均讀了86本圖書。

更令人欣慰的是，良好的閱讀氛圍，慢慢造做了一班愛寫作的學生，四年級已有同學出版自己的繪本，亦有由圖書館主任帶領下創作的兩本立體書，分別以正向教育二十四個性格強項及愛護流浪動物為題的，當中培育了不少的小作家呢﹗

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