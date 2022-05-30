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【飲食速遞】Häagen-Dazs™全新盛夏真果系列　車厘子黑莓雪糕+西瓜士多啤梨雪糕批

休閒消費 12:19 2022/05/30

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

Häagen-Dazs™全新盛夏真果雪糕系列。(圖片由品牌提供)

Häagen-Dazs™推出全新盛夏真果系列雪糕，有爽甜西瓜配合甜美士多啤梨雪糕及雪糕批，更有馥郁車厘子配上酸甜黑莓雪糕，為你消暑降溫。

最新影片推介

西瓜士多啤梨雪糕 

嚴選爽甜多汁的西瓜，與士多啤梨真果肉點綴，再拌入香甜士多啤梨軟心醬，甜酸可口。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

車厘子黑莓雪糕

萃取香甜馥郁的車厘子混拌成綿滑雪糕，拌入清新黑莓軟心醬，調配出完美甜酸比例。

西瓜士多啤梨脆皮雪糕批

以滿佈士多啤梨乾粒的白朱古力脆皮，包裹著清香西瓜雪糕，蘊藏粒粒士多啤梨真果。

Häagen-Dazs™全新盛夏真果系列

銷售日期：即日起

銷售點：於7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市發售

建議零售價：  

迷你杯：HK$32

雪糕批：HK$34

家庭裝：HK$79.9

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責任編緝：王明芳

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