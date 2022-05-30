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【金錢困擾】大埔36歲財困男膠袋笠頭尋短　送院搶救惜告不治

社會 12:22 2022/05/30

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大埔36歲財困男膠袋笠頭尋短，送院搶救惜告不治。（資料圖片）

今日（30日） 上午7時03分，警方接獲大埔近大埔中心第20座一公廁職員報案，指發現一名男子將自己反鎖在廁格內。警員接報到場，發現該名36歲姓鄺男子以膠袋套頭，救護員趕至為昏迷事主急救，並由救護車送院往雅麗氏何妙齡那打素醫院救治，惜最終返魂乏術。

警方於現場檢獲遺書，據了解事主因金錢問題受困擾，懷疑因此自尋短見，死因仍有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：李榮忠

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大埔中心 公立醫院 大埔那打素醫院 大埔

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