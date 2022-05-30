【金錢困擾】大埔36歲財困男膠袋笠頭尋短　送院搶救惜告不治

▲ 大埔36歲財困男膠袋笠頭尋短，送院搶救惜告不治。（資料圖片）

今日（30日） 上午7時03分，警方接獲大埔近大埔中心第20座一公廁職員報案，指發現一名男子將自己反鎖在廁格內。警員接報到場，發現該名36歲姓鄺男子以膠袋套頭，救護員趕至為昏迷事主急救，並由救護車送院往雅麗氏何妙齡那打素醫院救治，惜最終返魂乏術。

警方於現場檢獲遺書，據了解事主因金錢問題受困擾，懷疑因此自尋短見，死因仍有待驗屍後確定。

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責任編輯：李榮忠