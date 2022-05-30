【尚食】演活好勝宮女搶鏡度不遜吳謹言　「小劉亦菲」王楚然曾因狠撇男友遭惡評

▲ 王楚然於《尚食》裡演亦正亦邪的宮女。

近日TVB正播映明朝宮廷劇《尚食》，除女主角吳謹言外，劇中女配王楚然也是內地古裝劇裡的熟悉面孔，她演活「蘇月華」這亦正亦邪的小宮女，劇裡更會勾引皇上，搶鏡度絕不遜於女主角。

王楚然這位90後新生代女演員，跟吳謹言同樣憑藉演宮鬥劇而起家，為公認的古裝美人。正值上位的她去年爆出跟內地男星王子奇的戀情，但她突然狠撇「男友」，因而遭到外間的惡評。

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王楚然於劇集《尚食》所飾演的「蘇月華」出身名廚世家，性格清冷高傲，童年時親生母親不辭而別，長大成人後，她決定為尋母而入宮，因而捲入后宮權謀鬥爭。

蘇月華本性善良，但童年陰影令她感覺孤獨無依，但又不願展現脆弱的一面，爭強又好勝，跟吳謹言卹演姚子衿反目成仇。

演技相當純熟的王楚然其實只得23歲，王楚然於山東淄博長大，小學跟初中時光均於山東度過，她自幼熱愛才藝，學習舞蹈、彈琴和烏克麗麗等樂器。

在2014年，初中畢後考入上海戲劇學院附屬戲曲學校，學習話劇表演，期間除奪得獎項外，還獲得上海市一等獎學金。

▲ 《尚食》近日正播映中。（取自微博）

獲封「國妹表妹」

高三那年，王楚然於學校老師的推薦下跟《將軍在上》的藝術總監見面，最終被選中演出「表妹」柳惜音一角，從而展開其演藝生涯，她曾說：「當時我一邊準備藝考，一邊拍第一部戲。」

2017年9月，王楚然正式成為上海戲劇學院戲劇影視表演系學生，其後《將軍在上》播出，該劇播出後21小時便獲得了1億的點擊率，王楚然憑此劇為人認識，更獲封「國妹表妹」。

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演內心戲騷演技

2020年，王楚然於《清平樂》中演「張貴妃」可說是其事業轉捩點，其古裝扮相相當吸睛，而劇集亦吸引不少人觀看，對王楚然來說，角色由十幾歲滇到三十一歲，又要演釋為人母兼三度喪子的內心戲，真的不容易。

她曾於訪談中說：「比如懷孕，我會多跟媽媽溝通，體會那種喜悅，再到養育孩子的欣喜，最後要演出喪子之痛，包括她肯定有產前焦慮和產後抑鬱。這些我都沒有切身體會過，我們當時就是一遍一遍去試。」

其後於電視劇《燕雲台》飾演最強小三「玉簫」，以及於《尚食》裡演活亦正亦邪的宮女，從剛出道時，其美貌成為焦點，更被讚是小劉亦菲，但王楚然曾說過，希望大眾可留意其演技，她說：「我從沒想過只靠外貌打動觀眾，不管在舞台上還是生活裡，再好看的外貌都抵不過鮮活的靈魂。」

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被稱「現實女」

事業正值衝刺之際，王楚然於去年6月初爆出戀情，她被指跟一起拍攝《玉骨遙》的王子奇戲假情真，當時兩人正於橫店影視城拍攝該劇，他們被拍到收工後一起吃飯，牽手逛街，狀甚親暱。

戀情曝光後，雖然二人未有表態，但王的經理人於微博分享兩張王楚然的自拍照，當中留言「小王獨美」，網友猜測是王子奇單方面「被分手」，更有不少網友質疑:「你是為了事業和王子奇分手的嗎?」，令王楚然背上「現實女」之惡名。