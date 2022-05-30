【星二代學校】康子妮細仔遺傳媽媽音樂天份　林熙愛彈結他英基啟新書院畢業

▲ 康子妮的17歲細仔林熙於英基啟新書院畢業。

康子妮（Lily）與林曉峰（阿Lo）於2020年結束18年婚姻，二人育有兩子，分別是現年18歲的大仔林寶和17細仔林熙。踏入畢業季，就讀英基啟新書院的林熙亦中學畢業，日前康子妮出席兒子的畢業典禮，為他即將展開人生新的一頁而高興。

45歲康子妮周六（28日）於IG發帖文，上載數張林熙Year 13高中畢業的照片，並以英文寫道，「我是一位驕傲的媽媽！恭喜Jake畢業！」。她又以英文hashtag表達感受，意思包括「展開人生新一頁」、「音樂人生」、「結他手」等。

林熙戴上寫有「RC」的口罩，代表他就讀國際學校英基學校協會（ESF）轄下私營獨立學校啟新書院（Renaissance College） 。他與哥哥林寶同於啟新書院畢業，林寶畢業後到日本升學。康子妮分享的其中一張照片，可見林熙上台獲頒發畢業證書，背後屏幕播出林熙的畢業相，還有「Bachelor of Music」字眼，因而惹來他已取得大學音樂學士學位的美麗誤會。

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林熙愛彈結他與母Jam歌

不少網民留言恭喜林熙畢業，有人驚訝「已經大學畢業」，康子妮回覆「high school ja」。至於林熙中學畢業後，似乎會繼續在音樂路上發展，有網民問及「Next stop Berklee?」，所指的是音樂名校波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music），康子妮亦大方表示兒子也希望能入讀。

自小在加拿大讀書的康子妮音樂造詣高，5歲開始學琴，16、17歲在加拿大考到鋼琴演奏級，於多倫多大學（University of Toronto）修讀音樂系鋼琴表演，還自學其他樂器如長笛、口風琴、小結他、色士風等。她近年做和音及擔任樂手，更成為鄭伊健和容祖兒的御用和音。兩名兒子都遺傳了媽媽的音樂天份，林熙喜歡彈結他和打鼓，不時與媽媽Jam歌，哥哥林寶就喜歡唱歌。

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啟新書院全年學費16.6萬

英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、6間中學、2間私營獨立學校（啟新書院及智新書院），以及1間特殊學校。英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，就讀英基國際幼稚園滿兩年的學童，可於報讀英基學校時獲優先面試機會，等同保證在英基從K1直至第13班（Year 13），接受共15年教育。

ESF每間校都有不同收費，2021-22年度中學Year 7至11每年學費$133,800起，至於啟新書院Year 7至11學費為$166,000。英基下學年2022-23年度中學Year 7擬加學費至$159,300，Year 8至11則擬加學費至$137,600。

除了智新及啟新書院外，其餘小學及中學，都必須根據參加者住址校網申請。如家長不想根據校網申請，可申請英基學校的提名權計劃（Individual Nomination Rights），此計劃可讓申請人獲優先面試機會，及可選擇三間學校，變相地能選擇非自己住址的校網。

提名權計劃費用與英基推出幼稚園50萬債券計劃相同，而智新書院或啓新書院的「個人提名權計劃」費用為40萬港元，如家長選擇讓子女入讀這兩間學校，則可獲退還10萬港元。

英基多年來誕生不少IB（國際預科文憑）狀元，2020年共出產了21名狀元，去年2021年更誕生63名IB狀元。

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責任編輯︰王明芳