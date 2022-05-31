【君子之交】真正的朋友不多卻是一輩子 雖不天天見面但志同道合

▲ 朋友可以不多，但是一輩子的。

最近有兩個熟悉多年的朋友鬧翻了。原本是同穿一條褲子的好兄弟，天天通訊、晚晚吃酒，逢週末攜同妻兒聚餐，假期一起去旅遊滑雪，簡直比家人還要親密。兩人有共同投資的生意，又合資買了一匹馬，聽說前陣子還贏了賽事，誰知說鬧翻就鬧翻。

他倆既不是錢財糾紛，也非政見不合，純粹是日積月累的相處不歡。沒有明刀明槍地大吵一場，不過卻在朋友圈裡悄悄互說壞話；現在兩家完全不相往來，像是從來沒有認識過的樣子。

我對這種情況很是納悶，首先想到的是一句「小人之交甘若醴」。作一個性格內向、不擅社交的讀書人，我向來信奉「君子之交淡如水」，真正的朋友不多，卻都是打算做一輩子的。雖然不會天天見面、更不會事無鉅細地分享所有私事，但是志同道合，注重心靈交流；對方需要幫助時，一定會兩肋插刀。

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我不是不想有「甘若醴」的朋友；事實上，我自小也有夢想有個「真正的朋友」，能夠親密如兄弟姐妹、分享生活上一切大大小小的事情之除，又能託付一切，永遠的忠誠不變。只不過，我似乎沒有建立這種關係的能力。

讀小說、看劇集，尤其是韓國式浪漫愛情劇，最令我不可思異的，並非高富帥霸道總裁愛上平凡女主角，而是平凡女主角的身邊永遠有一兩個忠誠的閨蜜，天天膩都在一起，互相沒有秘密，煩惱時一定會陪伴吃下午茶、做臉膜，永遠無條件地理解、包容、支持女主角；即使偶有誤會，也很快冰釋前嫌。我常常禁不住懷疑世間上是否真有如此完美的閨蜜關係，我認為這比遇上白馬王子更加脫離現實。

我很羡慕性格外向的人，能夠隨時隨地跟人做朋友，可以輕鬆地聯絡、約大班人去喝酒唱歌。就像文章開頭提及的那兩個人，他們都是交遊廣闊的外向者，可能覺得失去對方都沒所謂；而我這種內向、認真、不易敞開心扉的性格，一旦投入一段人際關係，就會非常專注而深入；倘若失去了，就可能打擊巨大，久久不能釋懷。

親密的朋友關係容易令我疲憊；可以維持「淡如水」，細水長流，就已經難能可貴了。