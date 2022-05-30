【喝罵女童】瘋傳影片行為治療師喝罵2歲童至大哭　網民聲討治療中心疑刪FB專頁

▲ 治療師罵哭女童，引起網民質疑及聲討。

近年不少家長都關注子女智力及言語、行為發展，並會尋求專業治療師評估，協助小朋友。不過近日網上就瘋傳的一條懷疑行為治療師喝罵幼童的短片。影片顯示，一名行為治療師在密閉房間內，大聲喝罵不足３歲女童，又踢走房間內玩具以「懲戒」女童不聽指令。女童被喝罵後大哭，治療師則離開，獨留女童在房內。影片惹來不少網民質疑及聲討治療師的管教手法不當，有教育專家接觸涉事家長，得知家長已報警處理，另有大批網民隨後到中心的Facebook專頁聲討。

教育專家呂詩慧早前在其Facebook專頁「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」分享事件及事發時的影片。影片由三段組成。根據影片左上角顯示的時間順序，第一段片女童坐在房間內，被女治療師捉住雙手，然後深呼吸。

治療師腳踢玩具罵哭女童

第二段則顯示，女治療師將一個玩偶拿出房外，同時又將地上的一個玩偶踢出房門，女童見狀則輕輕發出「哦」的聲音，表達不開心。而治療師之後便要求女童離開牆邊站立，「企好，我講咗唔好挨牆，講咗唔拍牆，講咗唔搖，講咗唔整條裙啦，唔玩。企好先，３、２，我唔覺得好好玩！」由於治療師語氣逐漸嚴厲，女童雖然起初仍扭動身體，四處走動，但眼神顯然不敢與治療師接觸。隨後影片跳轉至一分鐘後，女童站在治療師面前，低頭不語，治療師則大聲呼喝「去到叫你企啦！我嗌咗你五次！你企咗邊」。此時女童被嚇到放聲大哭，但或因受驚過度，仍不敢抬頭。

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而第三段影片，治療師就語氣嚴厲對著女童說，「唔見咗兩廂玩具，唔見咗一張枱，三張櫈。連埋第三箱，嚟緊啦，仲未識企好。」隨後影片再跳轉至２分鐘後，此時女童再次大哭，治療師則厲聲表示：「我數10聲，收曬聲啦，你自己承受嘅結果嚟嘅，唔怪得人。戴返好個口罩！」女童就繼續崩潰大哭，治療師則離開房間，獨留女童在房內。

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影片惹來不少網民質疑，認為影片中的治療師「冇愛心」，並可能會令小朋友留下心理陰影。而上傳影片的呂詩慧亦表示，片中治療師的手法離譜，令她感到憤怒。她又透露，影片為一個城中名人傳給她，希望她協助跟進。她又指，小朋友家長已經報警。她指出，治療師一開始強迫女童深呼吸，已不合理，「佢做咗咩事要深呼吸？」而治療師其後踢走小朋友玩具，她就直斥治療師不懂得尊重，「你嘅肢體語言，已經話畀人知，你係一個乜嘢修養嘅老師！」她又批評，最應接受治療的不是片中的小朋友，而是治療師本人，「你令佢（女童）有陰影；大個之後唔信人人，就真係多得你」。

教育專家狠批手法不當

至於治療師在第三段影片中，表示會取走房內玩具及物品，要求女童聽指令，呂詩慧則認為，這實際上是在灌輸「強權」的價值觀，「我可以剝奪你嘅嘢，所以你要聽我講」。她又指，片中治療師所作所為，並非治療，也沒有想讓小朋友發揮潛能，「唔係話高壓，驚咗就係乖。」而最後治療師再次罵哭女童後，便離開房間，她就指，「你宜家係強硬鬧到佢(小朋友)喊。你真係覺得係一種治療，抑或你教唔到所以發脾氣？」

影片被網民瘋傳，有網民發現影片中房間佈置疑似「善思成長發展中心」。網民隨後到中心的Facebook專頁留言聲討，並要求交代，惟中心專頁其後關閉。

TOPick透過「善思成長發展中心」官方網站顯示的聯絡電話，致電向中心負責人查詢事件，惟接聽的職員表示要稍後回覆。

查閱「善思成長發展中心」官網資料，中心簡介指「本中心由一群專業言語治療師於2021年所創立，服務超過200位學童，了解及細心聆聽學童的學習需要!專業治療師團隊過往已為超過50間小學、中學、復康機構、長者服務團體，提供言語治療評估、個別訓練、小組訓練、家長講座及專業培訓。」

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責任編輯：王明芳