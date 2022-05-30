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【我哋係COLLAR】Day憶為追夢曾日打兩份工激動落淚　芯駖憑才華及人氣入選女團

娛樂 14:35 2022/05/30

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ViuTV全新節目《我哋係COLLAR》將於今晚（30日）起，逢星期一至五晚上11時正播出。女團COLLAR於1月成軍，人氣瞬間席捲全港，熱爆社交媒體，成為娛樂熱話及廣告界寵兒。

COLLAR由隊長阿Gao（沈貞巧）、Sumling（李芯駖）、Marf（邱彥筒）、Ivy（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼）及Candy（王家晴）8人組成，節目將記錄組合成軍138日的歷程。

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本節目不但紀錄COLLAR成軍過程，大量絕密片段曝光，更會透露成員鮮為人知一面，亦會從形象包裝、社交媒體、歌曲風格、fans應援等多角度剖析COLLAR獨特之處。

【我哋係COLLAR】成軍後推出首個團綜下周播　COLLAR粉絲：希望唔好得15集咁少

（ViuTV提供）

在今晚（30日）播出的第1集紀錄COLLAR的成軍過程，由《全民造星IV》總決賽到1月12日的成軍記者會，分享成員們的心路歷程及準備出道的實況。於去年12月25日的《全民造星IV》總決賽中Marf、Gao和Day分別獲得冠亞季軍，直接獲選進入女團。

【我哋係COLLAR】紀錄成員出道過程有汗有淚　Day獲選豬被隊友爆料「得把口」【多圖】

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Day在賽後採訪中激動落淚，透露自己家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，Day曾一日打兩份工，早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工。

Day表示當時生活很難熬，所以16歲時曾為自己設下三年期限，如果三年後仍未能出道便放棄夢想，做個普通人。Day沒有想到自己能出道，很感恩有fans的支持。

（ViuTV提供）

《全民造星IV》總決賽後，女團經紀人Wing與各高層經歷6小時會議，終於選出女團人選。節目中COLLAR成員們回到公司簽約，當時Marf是最後一位回到公司，成員們紛紛用外套蓋住臉，讓Marf猜猜有哪位成員即將與她一同出道。

【張敬軒演唱會】COLLAR任嘉賓唱跳　軒公自嘲：真係有老人家心【多圖】

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Marf猜對幾位成員，但沒有料到最後一位是芯駖。她得知芯駖將一同出道後感動到流淚，芯駖原本也以為自己沒有機會出道，但Wing認為COLLAR是一個新世代女團，需要有新嘗試。她欣賞芯駖的才華及人氣，所以決定加芯駖入COLLAR。

撰文 : TOPick柴犬出動

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